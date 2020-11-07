Момент падения самолета с телеведущим Колтовым попал на видео

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 4 864

Шансов спастись у Александра и его супруги практически не было.

Фото, видео: Instagram @koltovoy, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с камеры видонаблюдения, которые зафиксировали последние секунды перед падением легкомоторного самолета, на котором разбился телеведущий Александр Колтовой и его супруга.

На кадрах видно, что пилот пытается выравнять борт, но его раскачивает из стороны в сторону. Александру удается отвести его от трассы, где большой поток машин. Потом машина наклоняется под углом и падает на землю и через несколько секунд происходит взрыв. Шансов спастись у Александра и его супруги практически не было.

«Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. Спастись находившимся на борту не удалось», — цитирует ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

Известно, что легкомоторный самолет Cessna вылетел сегодня из аэродрома «Мячково» Московской области и направлялся в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Об этом 5-tv.ru подтвердили в подмосковной воздушной гавани.

Александр Колтовой известен телезрителям в качестве ведущего таких проектов на телеканале НТВ, как «ДНК» и «Звезды сошлись», где он работает в паре с Лерой Кудрявцевой.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
77.19
-1.27 91.35
-0.77
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:46
Как насладиться новогодним застольем во время пандемии без риска для здоровья
18:29
Российские хоккеисты разбили шведов на Кубке Карьяла
18:14
«Вся в слезах» — Лера Кудрявцева шокирована гибелью коллеги в авиакатастрофе
18:05
Звезды в сети задали тренд на «луки» в белье и сапогах — фото
17:50
Российские дипломы о высшем образовании могут обрести «срок годности»
17:30
Момент падения самолета с телеведущим Колтовым попал на видео

Сейчас читают

Момент падения самолета с телеведущим Колтовым попал на видео
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США