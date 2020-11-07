Момент падения самолета с телеведущим Колтовым попал на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с камеры видонаблюдения, которые зафиксировали последние секунды перед падением легкомоторного самолета, на котором разбился телеведущий Александр Колтовой и его супруга.

На кадрах видно, что пилот пытается выравнять борт, но его раскачивает из стороны в сторону. Александру удается отвести его от трассы, где большой поток машин. Потом машина наклоняется под углом и падает на землю и через несколько секунд происходит взрыв. Шансов спастись у Александра и его супруги практически не было.

«Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. Спастись находившимся на борту не удалось», — цитирует ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

Известно, что легкомоторный самолет Cessna вылетел сегодня из аэродрома «Мячково» Московской области и направлялся в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Об этом 5-tv.ru подтвердили в подмосковной воздушной гавани.

Александр Колтовой известен телезрителям в качестве ведущего таких проектов на телеканале НТВ, как «ДНК» и «Звезды сошлись», где он работает в паре с Лерой Кудрявцевой.