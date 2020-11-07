Соведущий Леры Кудрявцевой в «Звезды сошлись» погиб в авиакатастрофе под Москвой
| Светлана Шевченко Шоу-бизнес 1 861
Александр Колтовой находился в легкомоторном самолете, который рухнул сегодня в Люберецком районе.
Фото, видео: Instagram @koltovoy
Ведущий телепроектов на канале НТВ «Звезды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой погиб во время крушения легкомоторного самолета в Московской области.
Известно, что Александр увлекался пилотированием. В его Instagram много видео, посвященного самолетам.
По информации 5-tv.ru, вместе с ним погибла его супруга.
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