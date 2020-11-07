Соведущий Леры Кудрявцевой в «Звезды сошлись» погиб в авиакатастрофе под Москвой

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Светлана Шевченко
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Александр Колтовой находился в легкомоторном самолете, который рухнул сегодня в Люберецком районе.

Фото, видео: Instagram @koltovoy

Ведущий телепроектов на канале НТВ «Звезды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой погиб во время крушения легкомоторного самолета в Московской области.

Известно, что Александр увлекался пилотированием. В его Instagram много видео, посвященного самолетам.

По информации 5-tv.ru, вместе с ним погибла его супруга.

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