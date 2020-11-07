Вместе с журналистом Колтовым погибла сотрудница банка

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Алина Потёмкина
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После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, Telegram @moscowmap

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В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Трагическая гибель журналиста Александра Колтового, разбившегося в авиакатастрофе в Подмосковье обрастает новыми подробностями. Так стало известно, что в самолете вместе с телеведущим летела не его супруга, как было ошибочно объявлено сначала, а некая Наталья Климова.

Пока неясно, каким образом девушка оказалась в одном самолете с Колтовым. В настоящее время известно лишь, что 33-летняя погибшая не является коллегой по работе. По предварительной информации, Наталья — сотрудница одного из банков.

Также известно, что Климова, коренная москвичка, выпускница факультета технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ.

Ведущий телепроектов на канале НТВ «Звезды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой погиб во время крушения легкомоторного самолета в Московской области. Телеведущему был всего 41 год. У него остались жена и маленький ребенок.

После авиаинцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем известен погибший в авиакатастрофе ведущий «ДНК» и «Звезды сошлись».

Тема:
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