Предчувствовал гибель? Перед авиакатастрофой Колтовой обращался к психологу

Незадолго до гибели в авиакатастрофе Александр Колтовой будто бы предчувствовал приближение трагедии. Об этом рассказала его коллега по шоу «ДНК», писательница и клинический психолог Елена Перелыгина.

«После одной из программ Александр сам подошел ко мне. „Лена, хочу профессиональный совет. В голову лезут нехорошие мысли. Что сделать?“ — спросил он у меня. При этом выглядел растерянным. „Первый раз такое, уже несколько месяцев“, — поделился Колтовой. Я ответила: „Может, ты просто устал? Постарайся больше отдыхать. Если не поможет — обращайся за помощью к специалистам. Я тебе помогу!“», — цитирует эксперта Собеседник.ru.

Позже, во время следующей встречи, на вопрос «как дела» телеведущий ответил: «с переменным успехом» и обещал при случае позвонить. Но так и не позвонил.

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Легкомоторный самолет ведущего программ «ДНК» и «Секрет на миллион» вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» и направлялся в Рыбинск Ярославской области. Вскоре машина наклонилась в воздухе под углом и рухнула на землю. На борту помимо пилота находилась 33-летняя Наталья Климова, по предварительной информации, — сотрудница одного из банков. Каким образом она оказались в одной кабине с шоуменом, выясняется. Телеведущий погиб на 42 году жизни. У него остались жена и маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru публиковал возможные версии того, почему самолет с ведущим Колтовым потерпел крушение.