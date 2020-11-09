Стали известны новые детали крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, где известный телеведущий Александр Колтовой. Похоже, что у воздушной машины были проблемы, которые пилот пытался устранить перед полетом самостоятельно. Как пишет «МК», очевидцы с аэродрома «Мячково», откуда в субботу вылетел со спутницей журналист утверждают, что он копался двигателе. А изучение обломков после катастрофы показало, что в бачке полностью отсутствовало масло, но никаких пробоин в нем не обнаружено. Кроме того, известно, что в момент падения винт самолета не работал. Эти факты издание попросило прокомментировать экс-начальника Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны РФ, заслуженного военного летчика России, генерал-майора Владимира Попова. По его мнению, масло могло вытекать где-то в трубопроводе или насосе.

«Судя по тому видео, которое я наблюдал, за самолетом в воздухе тянулся беловато-серый след. Это как раз характерно для того, когда распыляется масло, а не горит самолет сам по себе. Масло, попадая в горячие детали цилиндра и другие части двигателя, конечно, может вызвать небольшое воспламенение. Но я бы сказал, что в основном шел такой дым, по которому можно судить о распылении масла», — сказал Попов.

По его словам, неработающий винт как раз может свидетельствовать об отсутствии масла в системе. Без смазки могло заклинить двигатель.

«Температурный режим работы двигателя очень высокий. Когда нет масла, он какое-то время еще может работать — несколько минут. Но дальше трение деталей увеличивается, происходит расширение самого металла на коленвале и на всех переходных деталях, после чего двигатель, как правило, клинит», — пояснил эксперт.

А вот в том, что Колтовой перед полетом «копался в двигателе», Владимир Попов ничего странного не видит. По его словам, это обычная практика, пилот должен был это сделать обязательно, тем более что собирался совершить дальний перелет. Эксперт не допускает мысли, что журналист знал о неисправности самолета и все равно полетел.

«Пилоты — не самоубийцы. Колтовой все сделал правильно. Перед вылетом в обязательном порядке — особенно после длительной стоянки самолета — пилот должен запустить двигатель и опробовать его на земле. Прогазовать, как мы говорим. Тем более сейчас, когда ночи уже холодные. Причем опробовать на земле его надо в различных режимах. Обычно включают тормоза, ставят колодки и гоняют двигатель, прогревают его. После этого открывают капот, смотрят, нет ли каких подтеков, масляных пятен, все ли трубочки и контакты соединены правильно. Только после этого спокойно запускают уже прогазованный двигатель и улетают», — объяснил военный летчик.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, крушение легкомоторного самолета, летевшего из Москвы в Рыбинск Ярославской области произошло 7 ноября около подмосковного поселка Люберцы. Момент падения машины попал на видео. За штурвалом находился программ «ДНК» и «Секрет на миллион» Владимир Колтовой и его пассажирка. У 42-летнего журналиста остались жена и маленький ребенок. Следственный комитет сообщил, что рассматривает две основные версии трагедии: неисправность самолета и ошибка пилотирования.