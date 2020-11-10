Таинственная спутница телеведущего и пилота-любителя разделила его учесть.

Что известно о Наталье Климовой, разбившейся в самолете с Колтовым?

Фото: 5-tv.ru

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В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Участь погибшего в авиакатастрофе телеведущего Александра Колтового разделила его спутница Наталья Климова. Журналисты до сих пор пытаются установить, что связывало шоумена со своей пассажиркой. Все известные данные о ней приводит «Экономика сегодня».

Климовой было 33 года. Наталья, в девичестве — Штабнова, с отличием окончила факультет технотронных архивов и документов (ФТАД) Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). По окончании вуза девушка устроилась на работу в крупный банк, входящий в российский ТОП-30. Там Наталья сделала карьеру — за два года заняла пост замдиректора департамента.

В браке с Максимом Климовым Наталья родила двух детей. К моменту трагедии исполнилось три года и пять лет. Как уточняют ее знакомые, брак был счастливым. Климова вряд ли стала бы изменять мужу с телеведущим. Поэтому главный вопрос ее присутствия в кабине самолета Колтового остается открытым.

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Легкомоторный самолет ведущего программ «ДНК» и «Звезды сошлись» вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» и направлялся в Рыбинск Ярославской области. Вскоре машина сильно накренилась в воздухе и рухнула на землю. На борту помимо пилота находилась 33-летняя Наталья Климова, по предварительной информации, — сотрудница одного из банков. Каким образом она оказалась в одной кабине с шоуменом, выясняется. Телеведущий погиб на 42 году жизни. У него остались жена и маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна возможная неисправность самолета Колтового перед гибелью.

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