Эксклюзивное фото самолета, на котором разбился ведущий Колтовой
На борту помимо звезды также находилась 33-летняя Наталья Климова.
Фото: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное фото самолета, на котором разбился ведущий программ «ДНК» и «Звезды сошлись» Александр Колтовой. Авиакатастрофа произошла днем 7 ноября. Воздушное судно выдвинулось из подмосковного аэродрома «Мячково» и направлялось в Рыбинск Ярославской области.
На борту авиалайнера помимо Колтового также находилась 33-летняя Наталья Климова, по предварительным данным, — сотрудница одного из банков.
Расследование крушения самолета ведущего до сих пор продолжается. Накануне в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что приоритетной версией трагедии могла стать техническая неисправность воздушного судна.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о Наталье Климовой, разбившейся в самолете с Колтовым.
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