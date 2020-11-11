Эксклюзивное фото самолета, на котором разбился ведущий Колтовой

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Карина Бернтгольц
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На борту помимо звезды также находилась 33-летняя Наталья Климова.

Эксклюзивное фото самолета, на котором разбился ведущий Колтовой

Фото: 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное фото самолета, на котором разбился ведущий программ «ДНК» и «Звезды сошлись» Александр Колтовой. Авиакатастрофа произошла днем 7 ноября. Воздушное судно выдвинулось из подмосковного аэродрома «Мячково» и направлялось в Рыбинск Ярославской области.

На борту авиалайнера помимо Колтового также находилась 33-летняя Наталья Климова, по предварительным данным, — сотрудница одного из банков.

Расследование крушения самолета ведущего до сих пор продолжается. Накануне в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что приоритетной версией трагедии могла стать техническая неисправность воздушного судна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о Наталье Климовой, разбившейся в самолете с Колтовым.

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