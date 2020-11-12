Муж Легкоступовой утверждает, что певица покупала сыну «дурь» и проституток

Близкая подруга трагически ушедшей из жизни певицы и педагога по вокалу Валентины Легкоступовой — психолог Елена Перелыгина в интервью «Собеседник.ru» рассказала шокирующие подробности из жизни знаменитости.

Женщина отмечает, что после знакомства Валентины Легкоступовой с Юрием Фирсовым была негативно настроена по отношению к будущему мужу подруги. Елена Перелыгина даже рекомендовала певице держаться подальше от этого персонажа. Впоследствии психолог стала подозревать вдовца в причастности к смерти знаменитости.

Подруга Валентины Легкоступовой призналась, что последнее время певица стала приходить к ней во сне и рассказывать о Юрии Фирсове.

«Говорит, что я была не права по отношению к нему. „Лена, ему нужна твоя поддержка! Юрке тяжело!“ — сказала она мне. Я поняла, таким образом, Валя меня попросила о том, чтобы я стала общаться с Фирсовым. Я стала писать Юре. Он долгое время не отвечал. Но недавно вышел на связь. Мы долго разговаривали по телефону», — отмечает Елена Перелыгина.

Психолог подчеркнула, что Валентина Легкоступова сетовала на крайне напряженные отношения со своими детьми. Наследники певицы не могли принять нового избранника матери. Знаменитость разрывалась между ними и мужчиной.

Елена Перелыгина указала, что Юрий Фирсов в ходе общения рассказал о вопиющих фактах из жизни супруги.

«То, что мне рассказал Юра, ни в какие рамки не укладывается. Он говорит, что Валя вынуждена была оплачивать сыну „дурь“ и проституток. Бедная! Такого даже мне она не рассказывала, хотя мы всегда были близки», — сказала подруга Валентины Легкоступовой.

Фото из личного архива Валентины Легкоступовой

Психолог призвала детей заслуженной артистки РФ наладить контакт с последним избранником матери и выполнить ее волю — развеять прах на острове Тенерифе.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Дочь знаменитости нашла мать и ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова — дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги злоупотребляли спиртным не один день. Анетта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Юрий Фирсов незадолго до этого сбежал из медучреждения.

Дети Легкоступовой винят в трагедии именно яхтсмена, отношения с которым у них были напряженными еще при жизни матери. Сам же вдовец свою причастность к смерти жены отрицает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Легкоступовой выложил в сеть видео, снятое незадолго до смерти певицы.