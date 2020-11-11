Муж Легкоступовой выложил в сеть видео, снятое незадолго до смерти певицы
Исполнительница хита «Ягода-малина» ушла из жизни 14 августа 2020 года после травмы головы.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina
Муж певицы и педагога по вокалу Валентины Легкоступовой — яхтсмен Юрий Фирсов в своем аккаунте в Instagram выложил видеоролик, снятый незадолго до трагической гибели знаменитости.
На кадрах исполнительница всеми любимого хита «Ягода-малина» выступает на мероприятии, посвященном закрытию регаты в Макао. На сцене Валентине Легкоступовой подпевает тогда еще будущий супруг и другие участники торжества.
«Валюша и наша команда на закрытии регаты в Макао. Январь 2020 года», — коротко подписал публикацию Юрий Фирсов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Валюша и Наша команда на закрытии Регаты в Макао . Январь 2020.
Подписчики яхтсмена моментально отреагировали на его пост. В комментариях юзеры выразили сожаление по поводу трагической гибели певицы. Некоторые пользователи обвинили Юрия Фирсова в лицемерии.
«Фу, мерзкий лицемер»
«Нелепая смерть»
«Такие воспоминания дорогого стоят…»
«Трагическая нелепость! Очень, очень жаль», — пишут пользователи.
Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Дочь знаменитости нашла мать и ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова — дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги злоупотребляли спиртным не один день. Анетта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Юрий Фирсов незадолго до этого сбежал из медучреждения.
Дети Легкоступовой винят в трагедии именно яхтсмена, отношения с которым у них были напряженными еще при жизни матери. Сам же вдовец свою причастность к смерти жены отрицает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдовец Легкоступовой вполне мог найти певице замену.
- 9 нояб
- Вдовец Легкоступовой уже нашел певице замену?
- 5 нояб
- «Перестал делать видимость скорби» — Жорин о фото вдовца Легкоступовой с регаты
- 5 нояб
- В соцсетях клянут вдовца Легкоступовой после победы в регате
- 4 нояб
- Невыносимая боль: сын Легкоступовой после смерти матери попал в клинику неврозов
- 30 окт
- «Как абьюзер»: дочь Легкоступовой обвинила мужа матери в домашнем насилии
- 26 окт
- «Жизнь не станет прежней»: дочь Легкоступовой раскроет правду о смерти певицы
- 22 окт
- Стало известно о смерти еще одной возлюбленной вдовца Легкоступовой
- 21 окт
- Кто подсадил Легкоступову на алкоголь и чего добивается ее муж Фирсов?
- 14 окт
- «Рыдала над пропастью»: Легкоступова приходит к подруге в снах и молит о помощи
- 14 окт
- Душа страдает: подруга Легкоступовой умоляет захоронить прах артистки
Читайте также
100%
-0.19 90.05
-0.31
Нашли ошибку?