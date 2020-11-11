Муж Легкоступовой выложил в сеть видео, снятое незадолго до смерти певицы

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Василий Заика
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Исполнительница хита «Ягода-малина» ушла из жизни 14 августа 2020 года после травмы головы.

Муж Легкоступовой выложил в сеть видео, снятое незадолго до смерти певицы

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Муж певицы и педагога по вокалу Валентины Легкоступовой — яхтсмен Юрий Фирсов в своем аккаунте в Instagram выложил видеоролик, снятый незадолго до трагической гибели знаменитости.

На кадрах исполнительница всеми любимого хита «Ягода-малина» выступает на мероприятии, посвященном закрытию регаты в Макао. На сцене Валентине Легкоступовой подпевает тогда еще будущий супруг и другие участники торжества.

«Валюша и наша команда на закрытии регаты в Макао. Январь 2020 года», — коротко подписал публикацию Юрий Фирсов.

 
 
 
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Валюша и Наша команда на закрытии Регаты в Макао . Январь 2020.

Публикация от Юрий Фирсов (@firsov_yury)

Подписчики яхтсмена моментально отреагировали на его пост. В комментариях юзеры выразили сожаление по поводу трагической гибели певицы. Некоторые пользователи обвинили Юрия Фирсова в лицемерии.

«Фу, мерзкий лицемер»

«Нелепая смерть»

«Такие воспоминания дорогого стоят…»

«Трагическая нелепость! Очень, очень жаль», — пишут пользователи.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Дочь знаменитости нашла мать и ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова — дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги злоупотребляли спиртным не один день. Анетта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Юрий Фирсов незадолго до этого сбежал из медучреждения.

Дети Легкоступовой винят в трагедии именно яхтсмена, отношения с которым у них были напряженными еще при жизни матери. Сам же вдовец свою причастность к смерти жены отрицает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдовец Легкоступовой вполне мог найти певице замену.

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