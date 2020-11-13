Изменилось место прощания с ведущим НТВ Колтовым

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Карина Бернтгольц
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Звезда разбился в авиакатастрофе 7 ноября. Вместе с ним на борту воздушного судна находилась Наталья Климова.

Изменилось место прощания с ведущим НТВ Колтовым

Фото: Instagram @koltovoy

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Изменилось место прощания с ведущим программ «ДНК» и «Звезды сошлись» Александром Колтовым. Согласно уточненной информации телеканала НТВ, траурное мероприятие состоится 14 ноября в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Ранее сообщалось, что близкие звезды придут попрощаться с ним в большом зале Хованского крематория.

Время траурной церемонии осталось прежним. Родственники и знакомые Колтового соберутся в 14.00 по московскому времени.

Александр Колтовой разбился в авиакатастрофе. Трагедия  произошла днем 7 ноября.  Спортивный самолет PiperSport ведущего  вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» и направлялся в Рыбинск Ярославской области. После вылета у авиалайнера отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил воздушное судно в поле, но пожар охватил машину полностью. 

На борту помимо пилота находилась 33-летняя Наталья Климова, по предварительной информации, — сотрудница одного из банков. Каким образом она оказалась в одной кабине с шоуменом, выясняется.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что приоритетной версией крушения самолета, которым управлял Александр Котловой, могла стать техническая неисправность воздушного судна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о Наталье Климовой, разбившейся в самолете с Колтовым.

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