Следствие намерено проверить летные документы Колтового

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Егор Измалкин
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Телеведущий передачи «ДНК» вместе со знакомой погиб в авиакатастрофе 7 ноября.

Следствие намерено проверить летные документы Колтового

Фото: Instagram @koltovoy

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В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Следствие проверит удостоверение пилота телеведущего Александра Колтового после его гибели. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Удостоверение пилота шоумен получил в сентябре и успел налетать с ним около 100 часов. По меркам опытных авиаторов это очень небольшая цифра. Проблема выдачи летных удостоверений обострилась после обнаружения правоохранительными органами нарушений в работе тверского учебного центра «Небосвод авиа». Там вели переподготовку из военных пилотов в гражданских. В связи с этой ситуацией следователи должны проверить и документы Колтового, пишет издание.

Трагедия с телеведущим НТВ Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Самолет ведущего вылетел из аэродрома «Мячково» в сторону города Рыбинска Ярославской области. Авиасудно сильно накренилось в воздухе и упало у поселка Томилино. Главной версией причины аварии на данный момент считается неисправность техники.

Колтовому был 41 год, у него остались жена и ребенок. В результате трагедии также погибла банковский работник Наталья Климова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о дате и месте похорон ведущего Колтового..

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