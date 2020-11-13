Следствие намерено проверить летные документы Колтового

Следствие проверит удостоверение пилота телеведущего Александра Колтового после его гибели. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Удостоверение пилота шоумен получил в сентябре и успел налетать с ним около 100 часов. По меркам опытных авиаторов это очень небольшая цифра. Проблема выдачи летных удостоверений обострилась после обнаружения правоохранительными органами нарушений в работе тверского учебного центра «Небосвод авиа». Там вели переподготовку из военных пилотов в гражданских. В связи с этой ситуацией следователи должны проверить и документы Колтового, пишет издание.

Трагедия с телеведущим НТВ Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Самолет ведущего вылетел из аэродрома «Мячково» в сторону города Рыбинска Ярославской области. Авиасудно сильно накренилось в воздухе и упало у поселка Томилино. Главной версией причины аварии на данный момент считается неисправность техники.

Колтовому был 41 год, у него остались жена и ребенок. В результате трагедии также погибла банковский работник Наталья Климова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о дате и месте похорон ведущего Колтового..