Александра Колтового похоронят на том же кладбище, что и Фриске

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Алина Потёмкина
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Ведущий «Звезды сошлись» разбился на легкомоторном самолете 7 ноября.

Александра Колтового похоронят на том же кладбище, что и Фриске

Фото: Instagram @koltovoy

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Телеведущего передач «ДНК» и «Звезды сошлись» Александра Колтового похоронят в субботу, 14 ноября. Прощание с покойным состоится в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Журналист найдет последнее пристанище на том же кладбище, что и певица Жанна Фриске, отмечает «Экспресс Газета».

Александр Колтовой разбился на легкомоторном самолете в Подмосковье 7 ноября. Вместе с ним в кабине была его знакомая Наталья Климова. Оба погибли, шансов на спасение у них не было. После трагедии сиротами остались сын самого ведущего и двое малышей его спутницы. Основной версией авиакатастрофы считают техническую неисправность судна.

В последний год Колтовой увлекался полетами и даже звал с собой покататься соведущую Леру Кудрявцеву. Правда, она не одобряла его экстремальное хобби. Как писал ранее 5-tv.ru, звезда предчувствовала скорую трагедию.

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