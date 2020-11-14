Исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, зачем ведущий программ «ДНК» и «Звезды сошлись» Александр Колтовой взял замужнюю Наталью Климову в роковой полет.

По словам певицы, погибший мужчина вполне мог пригласить женщину прокатиться. Говоря о причинах гибели телеведущего-пилота и его пассажирки, Наталья Штурм отметила, что это трагическое стечение обстоятельств.

«Я знаю Колтового, знаю его легкую манеру общения. Могу предположить, что он ее просто позвал покататься и показать землю, так же как он Лере предлагал, друзей много звал. Это просто трагическая случайность. Я уверена, что там не было никаких амуров. Он настолько любил свой самолет. Это такое творческое легкомыслие, что с тобой ничего не может случиться, что ты уверен в себе», — сказала исполнительница.

Наталья Штурм добавила, что до сих пор не решила — пойдет ли на церемонию прощания с Александром Колтовым 14 ноября . Знаменитость не уверена, что найдет в себе силы появиться на панихиде.

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Легкомоторный самолет ведущего программ «ДНК» и «Звезды сошлись» вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» и направлялся в Рыбинск Ярославской области.

Вскоре машина сильно накренилась в воздухе и рухнула на землю. На борту помимо Александра Колтового находилась 33-летняя Наталья Климова, по предварительной информации, — сотрудница одного из банков. Каким образом она оказалась в одной кабине с шоуменом, выясняется. Телеведущий погиб на 42 году жизни. У него остались жена и маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие намерено проверить летные документы Колтового.