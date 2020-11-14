Зачем Колтовой взял замужнюю Климову в роковой полет? — объяснила певица Штурм

|
Василий Заика
1 732

По словам знаменитости, причиной гибели телеведущего и его спутницы стала трагическая случайность.

Зачем Колтовой взял замужнюю Климову в роковой полет? — объяснила певица Штурм

Фото: Instagram @koltovoy

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, зачем ведущий программ «ДНК» и «Звезды сошлись» Александр Колтовой взял замужнюю Наталью Климову в роковой полет.

По словам певицы, погибший мужчина вполне мог пригласить женщину прокатиться. Говоря о причинах гибели телеведущего-пилота и его пассажирки, Наталья Штурм отметила, что это трагическое стечение обстоятельств.

«Я знаю Колтового, знаю его легкую манеру общения. Могу предположить, что он ее просто позвал покататься и показать землю, так же как он Лере предлагал, друзей много звал. Это просто трагическая случайность. Я уверена, что там не было никаких амуров. Он настолько любил свой самолет. Это такое творческое легкомыслие, что с тобой ничего не может случиться, что ты уверен в себе», — сказала исполнительница.

Наталья Штурм добавила, что до сих пор не решила — пойдет ли на церемонию прощания с Александром Колтовым 14 ноября . Знаменитость не уверена, что найдет в себе силы появиться на панихиде.

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Легкомоторный самолет ведущего программ «ДНК» и «Звезды сошлись» вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» и направлялся в Рыбинск Ярославской области.

Вскоре машина сильно накренилась в воздухе и рухнула на землю. На борту помимо Александра Колтового находилась 33-летняя Наталья Климова, по предварительной информации, — сотрудница одного из банков. Каким образом она оказалась в одной кабине с шоуменом, выясняется. Телеведущий погиб на 42 году жизни. У него остались жена и маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие намерено проверить летные документы Колтового.

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой
13 нояб
Следствие намерено проверить летные документы Колтового
13 нояб
Недавно стал пилотом: почему подруга Колтового боялась летать с телеведущим?
13 нояб
Александра Колтового похоронят на том же кладбище, что и Фриске
13 нояб
Погибший Колтовой отрабатывал экстренные ситуации в полете
13 нояб
Смерть преследовала Колтового «по пятам» — шокирующее признание экстрасенса
13 нояб
Изменилось место прощания с ведущим НТВ Колтовым
12 нояб
Кем на самом деле оказался муж погибшей в авиакатастрофе с Колтовым?
12 нояб
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница
12 нояб
Названы дата и место прощания с ведущим НТВ Колтовым
12 нояб
Вокруг Леры Кудрявцевой происходят одна трагедия за другой

Читайте также

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.33
0.22 91.32
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака
7:52
Сергей Харитонов написал заявление и объяснение в полицию по факту драки
7:40
Как Агата Муцениеце прокомментировала слухи о своей беременности?
7:28
«В салоне нож, при себе оружие»: За водителем устроили погоню в Петербурге —видео
7:11
Зачем Колтовой взял замужнюю Климову в роковой полет? — объяснила певица Штурм
6:55
Кабмин ответил на предложение о выплате «школьного» пособия семьям с детьми

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака
Зачем Колтовой взял замужнюю Климову в роковой полет? — объяснила певица Штурм
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США