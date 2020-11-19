Певица Штурм показала «убитого горем» вдовца Легкоступовой в окружении девушек

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Василий Заика
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Знаменитость недоумевает, почему исполнительница хита «Ягода-малина» вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова.

Фото, видео: Instagram @nataliashturm, @firsov_yury

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Певица Наталья Штурм на своей странице в Instagram показала подписчикам фото «убитого горем» вдовца Валентины Легкоступовой. На опубликованном снимке яхтсмен Юрий Фирсов радостно позирует в помещении какого-то клуба с двумя длинноногими девушками. Мужчина сияет от счастья и бережного придерживает красоток чуть ниже талии.

«Как быстро лечат душевные „раны“ скорбящие вдовцы? В день, когда ушла Валя, ее муж бодро прыгал возле телевизионного фургончика, а при слове „мотор“ бросился наземь „убитый горем“. Не прошло и двух месяцев, как вдовец в ночном клубе с явным удовольствием лапает за задницы девиц. Скажите мне ребята — а что такое скорбь? Есть вообще мозги у Этого? И что случилось с Валей, что она пошла замуж за бездушного прагматика?» — цитирует Наталью Штурм сайт Teleprogramma.pro.

Instagram @nataliashturm

В комментариях к публикации большинство пользователей поддержали мнение автора. Некоторые юзеры даже позволили себе высказывания в адрес Юрия Фирсова, которые 5-tv.ru не может процитировать по этическим соображениям. Несмотря на это, некоторые подписчики Натальи Штурм в лаконичной манере выразили сожаление в связи с трагической кончиной звезды 90-х.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Дочь знаменитости нашла мать и ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова — дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги злоупотребляли спиртным не один день. Анетта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Юрий Фирсов незадолго до этого сбежал из медучреждения.

Дети Легкоступовой винят в трагедии именно яхтсмена, отношения с которым у них были напряженными еще при жизни матери. Сам же вдовец свою причастность к смерти жены отрицает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расшифрована записка с последней волей Легкоступовой.

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Умерла Валентина Легкоступова
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