Таинственный «Святой»: расшифрована записка с последней волей Легкоступовой

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Виктория Андреева
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Стало известно, кому звезда завещала свою элитную недвижимость.

Таинственный «Святой»: расшифрована записка с последней волей Легкоступовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

С момента смерти звезды 90-х Валентины Легкоступовой прошло три месяца. Точная причина и обстоятельства ее трагической гибели до сих пор не раскрыты, а потому ситуация продолжает обрастать слухами. Причем самый популярный предмет для обсуждения — ее короткий брак с яхтсменом Юрием Фирсовым и попытка мужчины после кончины любимой завладеть всем ее ценным имуществом.

Несмотря на то, что родственники покойной звезды — ее мама и дочь Анетта Бриль — против того, чтобы этот человек с «сомнительной репутацией» был в числе наследников, от положенного по закону Фирсов даже не думает отказываться. А потому остро стоит вопрос о поиске возможного завещания Легкоступовой.

Как ни странно, в разгар «перепалки» в элитной квартире певицы некто все-таки обнаруживает ту самую бумагу с волеизъявлением звезды, пишет KP.RU. Но по неофициальной информации, это — записка, содержание которой лишь приводит в замешательство.

«Бумага, написанная от руки, с бессмысленным набором слов, среди которых есть фразы о том, что она оставляет квартиру Святому Михаилу», — сообщает издание, ссылаясь на свои источники.

Instagram @legkostupovavalentina

Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова умерла в Москве на 55-м году жизни 14 августа. Это произошло всего через месяц после свадьбы с яхтсменом. По официальной версии, исполнительница упала в ванной, сильно ударившись головой. Спустя несколько дней от полученных травм певица скончалась.

Ранее 5-tv.ru показал видео, снятое незадолго до смерти Валентины Легкоступовой ее супругом Юрием Фирсовым.

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