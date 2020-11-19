Губерниев поставил жесткие условия своего участия в кастинге на место Колтового

|
Анастасия Шадская
1 981

Известного спортивного комментатора рассматривают в качестве замены трагически погибшего в авиакатастрофе ведущего «Звезды сошлись».

Губерниев поставил жесткие условия своего участия в кастинге на место Колтового

Фото: Instagram @koltovoy

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что не будет участвовать в кастинге на роль ведущего в программу «Звезды сошлись» просто так. Он озвучил достаточно жесткие условия, которые уже поставил продюсерам передачи. Те активно ищут замену погибшему 7 ноября ведущему Александру Колтовому.

Ранее Губерниев признался подписчикам своего канала в Telegram, что его пригласили стать попробовать силы в качестве соведущего Леры Кудрявцевой.

В интервью порталу ФАН обладатель двух премий ТЭФИ объяснил, что безвозмездно он на пробы не поедет.

«Для того, чтобы я приехал на кастинг, эта программа должна заплатить много денег. Сумму я им озвучил. Поэтому жду — а мое время дорого стоит», — заявил Дмитрий.

Неизвестно, рассматривают ли продюсеры передачи других кандидатов, кроме Губерниева. Сама Лера Кудрявцева пока молчит на эту тему.

«Когда будет понятно, кто будет соведущим, тогда и прокомментирую», — сказала она.

Instagram @koltovoy

Долгое время Кудрявцева вела «Звезды сошлись» вместе со своим другом еще со времен карьеры на музыкальных каналах — Оскаром Кучерой. После его ухода появился Александр Колтовой, ведущий «ДНК». Но 7 ноября он трагически погиб, разбившись на легкомоторном самолете в Подмосковье.

Ранее.5-tv.ru писал, какими были последние слова Колтового на телевидении.

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой
19 нояб
Какая неисправность привела к крушению самолета Колтового? — объяснил эксперт
16 нояб
«Главное, никогда не сдаваться»: озвучены последние слова Колтового на ТВ
16 нояб
«Назовем это общением»: Что связывало погибших в авиакатастрофе Колтового и его спутницу?
15 нояб
Гроб с телом Колтового сожгли под песню «My Way» Фрэнка Синатры
14 нояб
Прощание с погибшим в авиакатастрофе ведущим Колтовым проходит в Москве — видео
14 нояб
В МАК не смогли расшифровать данные с разбившегося самолета Колтового
14 нояб
Зачем Колтовой взял замужнюю Климову в роковой полет? — объяснила певица Штурм
13 нояб
Следствие намерено проверить летные документы Колтового
13 нояб
Недавно стал пилотом: почему подруга Колтового боялась летать с телеведущим?
13 нояб
Александра Колтового похоронят на том же кладбище, что и Фриске

Читайте также

+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.26
0.33 90.35
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:27
Видео: У адвоката Трампа во время пресс-конференции по лицу потекла краска для волос
8:18
Ученые рассказали о четырех ранних симптомах при заражении коронавирусом
8:09
Путешествия на личных авто по России могут стать комфортнее и безопаснее
8:02
Федот-Ледостав: что непременно нужно сделать 20 ноября?
8:01
Мир во всем мире: почему важно помнить о Нюрнбергском процессе?
7:57
Гигантский астероид за 17,5 миллиарда долларов пролетит мимо Земли

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака
Кем на самом деле оказался муж погибшей в авиакатастрофе с Колтовым?
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США