Губерниев поставил жесткие условия своего участия в кастинге на место Колтового

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что не будет участвовать в кастинге на роль ведущего в программу «Звезды сошлись» просто так. Он озвучил достаточно жесткие условия, которые уже поставил продюсерам передачи. Те активно ищут замену погибшему 7 ноября ведущему Александру Колтовому.

Ранее Губерниев признался подписчикам своего канала в Telegram, что его пригласили стать попробовать силы в качестве соведущего Леры Кудрявцевой.

В интервью порталу ФАН обладатель двух премий ТЭФИ объяснил, что безвозмездно он на пробы не поедет.

«Для того, чтобы я приехал на кастинг, эта программа должна заплатить много денег. Сумму я им озвучил. Поэтому жду — а мое время дорого стоит», — заявил Дмитрий.

Неизвестно, рассматривают ли продюсеры передачи других кандидатов, кроме Губерниева. Сама Лера Кудрявцева пока молчит на эту тему.

«Когда будет понятно, кто будет соведущим, тогда и прокомментирую», — сказала она.

Instagram @koltovoy

Долгое время Кудрявцева вела «Звезды сошлись» вместе со своим другом еще со времен карьеры на музыкальных каналах — Оскаром Кучерой. После его ухода появился Александр Колтовой, ведущий «ДНК». Но 7 ноября он трагически погиб, разбившись на легкомоторном самолете в Подмосковье.

Ранее.5-tv.ru писал, какими были последние слова Колтового на телевидении.