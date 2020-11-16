«Главное, никогда не сдаваться»: озвучены последние слова Колтового на ТВ

|
Рита Цветкова
1 904

В эфир вышла последняя программа «Звезды сошлись», которую вел Александр Колтовой. Он погиб в авиакатастрофе 7 ноября.

«Главное, никогда не сдаваться»: озвучены последние слова Колтового на ТВ

Фото: Instagram @koltovoy

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Телеканал НТВ показал последнюю передачу «Звезды сошлись» с участием телеведущего Александра Колтового. Съемки состоялись 6 ноября — за день до авиакатастрофы, в которой погибли журналист и его спутница.

«Не важно откуда ты, как сложилась твоя судьба и верят ли в тебя окружающие», — сказала в конце выпуска соведущая Колтового Лера Кудрявцева.

«Главное, никогда не сдаваться, и тогда успех не заставит себя ждать», — добавил он.

Как оказалось, эти красивые слова стали последними, произнесенными журналистом в эфире телевидения, пишет Тeleprogramma.pro. По окончании программы закадровый голос рассказал о роковом полете, унесшем его жизнь.

«Теперь все небо твое, и ты среди звезд. Мы глубоко скорбим вместе с твоей семьей, близкими и запомним тебя таким», — было сказано в послании коллег погибшего.

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. За штурвалом легкомоторного самолета он вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» и направился в сторону Рыбинска Ярославской области. По одной из версий, он и его спутница держали путь на туристическую базу «Бухта Коприно».

Вскоре судно накренилось в воздухе и рухнуло на землю. Причиной падения названа неисправность техники. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) не смогли получить данные с устройств разбившегося самолета телеведущего. Он погиб на 42 году жизни, оставив жену и маленького ребенка. На руках вдовца Натальи Климовой — двое малышей.

Церемония прощания с Александром Колтовым 14 ноября завершилась сожжением закрытого гроба с его телом под песню Фрэнка Синатры «My Way». Его прах был предан земле на Николо-Архангельском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие предположения об отношениях Колтового с замужней Натальей Климовой популярны сейчас в сети.

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой
16 нояб
«Назовем это общением»: Что связывало погибших в авиакатастрофе Колтового и его спутницу?
15 нояб
Гроб с телом Колтового сожгли под песню «My Way» Фрэнка Синатры
14 нояб
Прощание с погибшим в авиакатастрофе ведущим Колтовым проходит в Москве — видео
14 нояб
В МАК не смогли расшифровать данные с разбившегося самолета Колтового
14 нояб
Зачем Колтовой взял замужнюю Климову в роковой полет? — объяснила певица Штурм
13 нояб
Следствие намерено проверить летные документы Колтового
13 нояб
Недавно стал пилотом: почему подруга Колтового боялась летать с телеведущим?
13 нояб
Александра Колтового похоронят на том же кладбище, что и Фриске
13 нояб
Погибший Колтовой отрабатывал экстренные ситуации в полете
13 нояб
Смерть преследовала Колтового «по пятам» — шокирующее признание экстрасенса

Читайте также

+1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.92
-0.41 91.17
-0.15
Никаких эмоций и конфликтов: астропрогноз на декабрь 2020 года

Последние новости

19:40
Почему возникают нарушения памяти и можно ли это вылечить — объяснение врача
19:22
«Сидела в луже крови»: Азиза рассказала о жутком ЧП в пятницу 13-го
19:08
«Вы в своем уме?!» — жена Хрусталева в шоке от обвинений в пиаре на болезни шоумена
18:55
«Запивала таблетки алкоголем»: сенсационное интервью первой любви Софии Конкиной
18:41
Ужас или красота: ТОП-5 российских звезд, страдавших анорексией
18:28
Видео: В Степанакерте полностью восстановлено теплоснабжение

Сейчас читают

Снова в девственницы? — эксперт предупредил о последствиях воздержания от секса
Необычный способ: как жена мэра Томска пыталась спрятать 1,3 миллиарда рублей
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США