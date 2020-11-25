Сестра известной телеведущей Ольги Бузовой — 32-летняя Анна не стала скрывать от подписчиков своего Instagram-блога то, что девушке пришлось пережить инсульт в столь молодом возрасте. После случившегося Бузова принялась делиться с фанатами процессом выздоровления, в частности, сообщила, что у нее образовалась ассиметричность лица и возникли проблемы с речью. Девушка отметила, что при всем этом, самым главным для нее был страх не сказать супругу слова любви.

«Меня даже не сильно испугало отсутствие чувствительности в правой руке и ноге, но мне так важно было сказать родному, чтоб он меня не оставлял ни на секунду…» — поделилась девушка с поклонниками.

Instagram @annabuzova

В сторис своего аккаунта девушка стала регулярно записывать видео из больничной палаты. Накануне Анна Бузова отметила, что тяжелее всего ей сейчас даются одинокие вечера в клинике.

«Скучаю по родным так, что хоть вешайся», — написала сестра Ольги Бузовой.

Мама девушки ранее высказалась, что причины инсульта дочери до сих пор остаются для нее неизвестными. Модель пережила приступ 12 ноября. Спасла жизнь Анне лишь быстрая реакция ее мужа и врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузову завалили интимными фото и видео после слива ее номера в сеть.