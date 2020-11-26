«Вы сами увидите это»: как выглядят последние секунды жизни умирающего от COVID
Американский врач Кеннет Реми выложил в сеть жуткое видео, снятое от лица пациента с коронавирусом в момент интубации.
Фото, видео: www.globallookpress / Waltraud Grubitzsch; Facebook @ken.remy
Последние секунды жизни пациента с коронавирусом, который не смог победить инфекцию — зрелище не из приятных. Этот момент продемонстрировал интернет-пользователям врач отделения интенсивной терапии из Медицинского центра Вашингтонского университета в Сент-Луисе Кеннет Реми.
Медик записал видео, снятое как бы глазами умирающего от COVID. В кадре врач имитирует ситуацию, когда больного пытаются «откачать» при нехватке кислорода в организме. В довершении он склоняется над «больным» и проводит интубацию — введение в гортань эндотрахеальной трубки.
«Надеюсь, последние мгновения жизни для вас не будут выглядеть вот так. Потому что это произойдет. Если мы все не будем носить маски, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки. Обещаю вам: в противном случае в конце жизни вы сами увидите это, или ваш отец, или ваша мать, или ваши дети увидят, когда заболеют COVID. Это серьезно. Умоляю, соблюдайте меры предосторожности, чтобы сократить распространение коронавирусной инфекции. Так мы сможем эффективнее бороться с ней, чтобы спасти вас и ваших близких», — призвал зрителей Реми.
Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт предупредил об опасности преднамеренного заражения COVID ради антител.
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