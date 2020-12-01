Симулировал сердечный приступ и сбежал. Что известно о ДТП мужа Легкоступовой?

С момента трагической гибели Валентины Легкоступовой прошло более трех месяцев, а в истории жизни ее семьи продолжают вскрываться новые подробности. Как рассказал 5-tv.ru адвокат Сергей Жорин, появились новые обстоятельства ДТП, устроенного супругом артистки Юрием ым накануне смерти певицы.

Об аварии стало известно еще в августе, однако правоохранителям не сразу удалось найти виновника ДТП. Сейчас в распоряжении защитника оказались два документа — один о возбуждении дела об административном правонарушении, оформленный в отношении неизвестного 10 августа, и второй, в котором было установлено, что аварию спровоцировал именно супруг артистки. Кроме того, юрист сообщил необычные нюансы дела, на первый взгляд кажущегося рядовым.

Адвокат обратил внимание, что происшествие на дороге случилось, когда самовольно покинул наркологическую клинику, куда вместе с Легкоступовой его положила для избавления от алкогольной зависимости дочь артистки. Сбежав, он направился, как ни странно, не домой, а по адресу своей регистрации, где проживает его бывшая жена. Как рассказала пострадавшая в ДТП, водитель, въехавший в дверь ее автомобиля задом, производил впечатление неадекватного человека. Алкоголем от него не пахло, но вел он себя странно, как будто находился под воздействием психотропных веществ. Исходя из того, что только что покинул клинику, можно предположить, что он действительно был на сильнодействующих препаратах, которыми медики купируют тягу к спиртному.

Несмотря на странное поведение, мужчина, по словам потерпевшей, сразу начал искать способ избежать ответственности. Он заявил, что ему плохо и попытался сымитировать сердечный приступ. Перепуганная женщина вызвала скорую, но прибывшие медики улыбнулись и назвали горе-водителя симулянтом. Последовав совету врачей, она вызвала сотрудников ГИБДД. Тем временем виновник аварии сбежал.

«В данном случае очевидно, почему Юрий скрылся с места ДТП. Если бы он не скрылся, ему предстояло бы пройти медицинское освидетельствование, результаты которого могли бы повлечь более тяжелые последствия», — заметил адвокат.

Более того, по словам Жорина, а уже могли бы лишить водительских прав, учитывая, что он самовольно покинул место аварии. Однако, об этом ничего не известно, как и остается открытым вопрос — привлекли виновника ДТП к ответственности, или он вышел сухим из воды.

«Дело в том, что само по себе то, что он скрылся с места ДТП, уже может являться основанием для лишения права управления транспортным средством на определенный срок. Кроме того, виновник аварии должен компенсировать материальный ущерб, причиненный в результате ДТП. Однако, на настоящее время, насколько я знаю, ущерб он не компенсировал и не факт, что был привлечен к какой-либо административной ответственности», — подчеркнул защитник.

Странно и то, что найти водителя удалось только 27 августа. Тогда и было установлено, что за рулем совершившей наезд машины был Юрий. Однако в возбуждении дела заявительнице было отказано — «в связи с отсутствием в действиях гражданина, а состава административного правонарушения».

«Местонахождение виновника аварии полиции удалось установить спустя продолжительное время, но почему-то его не стали привлекать к административной ответственности», — отметил адвокат.

Также Жорин подчеркнул, что у защиты семьи артистки есть ряд вопросов, которые возникают в связи с вскрывшимися обстоятельствами. Остается неясным, почему супруг артистки сбежал из клиники. Не понятно и то, куда он так торопился, и почему поехал не домой. И самый главный вопрос, на который хотелось бы обратить внимание правоохранительных органов — был ли привлечен в итоге к ответственности за ДТП?

«На мой взгляд, эти обстоятельства могут пролить свет, что же на самом деле произошло в квартире Легкоступовой, при каких обстоятельствах она получила черепно-мозговую травму, которая фактически и стала причиной ее ухода из жизни», — заключил Жорин.

Певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа после нескольких дней комы. Незадолго до этого она получила травму головы, а также проходила лечение от алкоголизма в клинике. На момент смерти ей было 54 года. Родственники артистки винят в случившемся ее последнего супруга, Юрия а. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему спустя столько времени с момента гибели певицы не возбуждено уголовное дело.