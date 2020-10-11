Почему по факту смерти Легкоступовой не завели уголовное дело? Отвечает Жорин

Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, почему два месяца спустя после загадочной смерти певицы Валентины Легкоступовой не было возбуждено уголовное дело. Юрист представляет в суде интересы дочери покойной Анетты Бриль

В интервью Nation News правозащитник пояснил, что в настоящий момент продолжается доследственная проверка. Ранее он рассказывал 5-tv.ru, что в квартире погибшей Легкоступовой нашли завернутую в полотенце гантель со следами крови на ткани. Кровь обнаружили также на постельном белье в спальне, но пока неизвестно, чья она. Все вещи были отправлены на экспертизу, а убийство стало одной из главных версий произошедшего.

Теперь Жорин опроверг и заявления вдовца Легкоступовой Юрия Фирсова о причинах полученных его женой травм.

«Уже очевидно, что если это было падение, то как минимум не единичное, на что указывают многочисленные травмы Легкоступовой. Явно это были многократные воздействия, предварительно, тупым предметом. Тот факт, что в ванной комнате установлена только душевая кабина, указывает на то, что Валентина не могла при падении получить такие повреждения», — заявил адвокат.

В причинах неискренности яхтсмена-вдовца будет разбираться следствие. Жорину пока неизвестно и то, где находится Фирсов в настоящее время. Вероятно, он может быть в Турции.

«Уголовное дело пока не возбуждено, поскольку ряд назначенных экспертиз еще не закончились, а значит, никакого подозреваемого и, тем более, обвиняемого в ее гибели нет. Если будет возбуждено уголовное дело, то вполне возможно, статус Фирсова изменится», — добавил юрист.

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Жорин не знает, давал ли ранее Юрий Фирсов какие-то объяснения правоохранительным органам. По закону адвокату пока нельзя ознакомиться с этими документами, ведь он представляет заинтересованное лицо — Анетту Бриль.

«В дальнейшем, вероятно, такая возможность, в соответствии с законом, появится, и я смогу сказать, какие объяснения он давал официально и соответствуют ли они тому, что он говорит публично, и давал ли он вообще какие-то объяснения», — заключил Жорин.

Певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа после нескольких дней комы. Незадолго до этого она получила травму головы, а также проходила лечение от алкоголизма в клинике. На момент смерти ей было 54 года.

Ранее 5-tv.ru писал, где может находиться вдовец Валентины Легкоступовой.