«Усердно кошмарит»: сын Джигарханяна обвинил Цымбалюк-Романовскую в обмане
Бывшая супруга недавно скончавшегося народного артиста СССР утверждает, что тот скончался в муках.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна, Степан, заявил, что Виталина Цымбалюк-Романовская намеренно лжет на тему смерти его приемного отца. Женщина утверждает, что ее экс-супруг умер из-за плохого ухода.
Степан Джигарханян считает, что причиной подобных высказываний Цымбалюк-Романовской стали его собственные неосторожные слова на передаче «Пусть говорят». В выпуске две недели назад, дистанционно из Лас-Вегаса, он упомянул, что у его родителя были пролежни. Этим и воспользовалась Виталина.
«Виталина, оказывается, вовсе не пианистка, она теперь светило медицины», — заявил Степан в беседе с Sobesednik.ru.
Мужчина полагает, что его бывшая мачеха пытается пиариться на смерти артиста. Поэтому и рассказывает про страшные пролежни и риск гангрены в последние дни жизни Армена Джигарханяна. На самом деле тот скончался, когда отказали почки. А случилось это на фоне давних осложнений некомпенсированного сахарного диабета.
«Пролежни — частые спутники госпитализаций, особенно в таком возрасте и при таком диагнозе, — уточнил Степан. — Цымбалюк-Романовская осталась верна себе. <…> Усердно кошмарит этим и по сей день».
Джигарханян-младший уверен, что подобные заявления Цымбалюк-Романовской только путают поклонников его отца. Но те, кто ее хорошо знают, не воспринимают ее слова всерьез.
«За отцом осуществлялся лучший уход: его состояние поддерживали лучшие врачи России, Виталина прекрасно об этом знает», — заявил Степан и призвал женщину «остановиться».
Амен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года в Москве, ему было 85 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что Цымбалюк-Романовская рассказала о ссоре Джигарханяна с Конкиным.
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