«Одни и те же рожи»: шансонье Новиков о современных «новогодних огоньках»

|
Анастасия Шадская
1 012

Певец выразил поддержку предложению Валерия Меладзе о бойкоте подобных передач и объяснил, почему звездам должно быть стыдно просить денег для себя.

«Одни и те же рожи»: шансонье Новиков о современных «новогодних огоньках»

Фото: ТАСС / Дмитрий Серебряков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Певец Александр Новиков рассказал, почему не уважает нынешние «новогодние огоньки». Шансонье прокомментировал скандал вокруг предложения Валерия Меладзе звездам бойкотировать съемки в таких программах.

Новиков заявил, что изначальную идею Меладзе просто переиначили. Суть была в том, чтобы привлечь внимание властей к проблемам шоу-бизнеса в целом. Ведь страдают в первую очередь не знаменитости, а тысячи людей, занятые в этой области. Платить им из своего кармана до бесконечности ни одна звезда не сможет. Но и не платить и жаловаться — грешно.

«Те, которые просят, — это мерзавцы. Все артисты известные — все живут небедно. Есть определенные накопления, есть что продать», — убежден шансонье.

Так что Новиков только рад поддержать Меладзе, а также Иосифа Пригожина и всех, кто обращался к власти. Он поделился своим мнением в программе «За углом» на YouTube-канале Андрея Угланова.

«Они сказали правильно. Они не себе просят», — рассказал артист, который с февраля не гастролирует, но платит зарплату всей команде.

А вот отношение к «новогодним огонькам» у него двоякое. Он в принципе не хочет, чтобы популярные артисты продолжали год из года появляться на телеэкранах федеральных каналов.

«Чем на сегодняшний день „новогодний огонек“ нашпигован? Одни и те же рожи, — заметил Новиков. — Этот сброд, шелуха — это сегодня новогодний огонек. А ведь новогодние огоньки затевались другими».

URA.RU/TASS / Natalia Chernokhatova

Александр Новиков сидит без концертов с февраля. И не готов выступать с максимальной загрузкой зала в 25% от общего количества мест. Как пишет портал «Утро.ру», это будет полностью убыточное предприятие. Он рассказал об этом с позиции художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады в Екатеринбурге.

Пользователи сети высоко оценили выпуск с шансонье.

«Новиков не изменяет своим убеждениям, своей правде»;

«Новиков понимает настроение народа. Прочь с экранов, тем более на Новый год»;

«Александр Новиков, будьте нашим русским министром культуры!», — написали они в комментариях на YouTube.

Ранее 5-tv.ru писал, как Валерий Меладзе оценил свое попадание в топ «нежелательных артистов» на новогодних шоу.

Тема:
Эпидемия коронавируса
5 дек
Проклятый коронавирус: 2020-й признан худшим годом
5 дек
Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену на «Спутник V»
5 дек
Ученые развеяли миф о влиянии противовирусных препаратов при COVID-19
5 дек
В чем отличие рецидива коронавируса от повторного инфицирования?
5 дек
Виктория Боня устроила вечеринку в день рождения вопреки ограничениям по COVID
5 дек
Как избежать распространения COVID-19 в офисе и общественном транспорте?
5 дек
«Где стихи, братан?» — Резидент Comedy Сlub высмеял Шнура за критику Басты
5 дек
Вирусолог из Уханя предрекла распространение новых видов коронавируса
4 дек
Маски с клапаном могут привести к новым заражениям коронавирусом
4 дек
В «Ледовом дворце» частично признали вину за нарушения на концертах Басты

Читайте также

+2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.25
-0.95 90.26
-0.93
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 декабря

Последние новости

20:06
Проклятый коронавирус: 2020-й признан худшим годом
19:52
«Не виноват»: отец подозреваемого в причастности к убийству семьи в Подмосковье — о сыне
19:38
«Такая физиология»: муж Ксении Бородиной рассказал об изменах
19:24
Видео: Полиция применила газ на акции протеста в Париже
19:11
Детский омбудсмен и прокуратура навестят органы опеки Крыма
19:10
23 человека погибли при взрыве газа на шахте в Китае

Сейчас читают

Три неочевидных признака: как понять, что мужчина изменяет? Мнение психолога
Какие черты привлекают мужчин в представительницах разных знаков зодиака
ТОП-5 знаков зодиака, для которых 2020 год закончится удачно

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
В Мурманске началась полярная ночь