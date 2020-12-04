«Одни и те же рожи»: шансонье Новиков о современных «новогодних огоньках»

Певец Александр Новиков рассказал, почему не уважает нынешние «новогодние огоньки». Шансонье прокомментировал скандал вокруг предложения Валерия Меладзе звездам бойкотировать съемки в таких программах.

Новиков заявил, что изначальную идею Меладзе просто переиначили. Суть была в том, чтобы привлечь внимание властей к проблемам шоу-бизнеса в целом. Ведь страдают в первую очередь не знаменитости, а тысячи людей, занятые в этой области. Платить им из своего кармана до бесконечности ни одна звезда не сможет. Но и не платить и жаловаться — грешно.

«Те, которые просят, — это мерзавцы. Все артисты известные — все живут небедно. Есть определенные накопления, есть что продать», — убежден шансонье.

Так что Новиков только рад поддержать Меладзе, а также Иосифа Пригожина и всех, кто обращался к власти. Он поделился своим мнением в программе «За углом» на YouTube-канале Андрея Угланова.

«Они сказали правильно. Они не себе просят», — рассказал артист, который с февраля не гастролирует, но платит зарплату всей команде.

А вот отношение к «новогодним огонькам» у него двоякое. Он в принципе не хочет, чтобы популярные артисты продолжали год из года появляться на телеэкранах федеральных каналов.

«Чем на сегодняшний день „новогодний огонек“ нашпигован? Одни и те же рожи, — заметил Новиков. — Этот сброд, шелуха — это сегодня новогодний огонек. А ведь новогодние огоньки затевались другими».

URA.RU/TASS / Natalia Chernokhatova

Александр Новиков сидит без концертов с февраля. И не готов выступать с максимальной загрузкой зала в 25% от общего количества мест. Как пишет портал «Утро.ру», это будет полностью убыточное предприятие. Он рассказал об этом с позиции художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады в Екатеринбурге.

Пользователи сети высоко оценили выпуск с шансонье.

«Новиков не изменяет своим убеждениям, своей правде»;

«Новиков понимает настроение народа. Прочь с экранов, тем более на Новый год»;

«Александр Новиков, будьте нашим русским министром культуры!», — написали они в комментариях на YouTube.

Ранее 5-tv.ru писал, как Валерий Меладзе оценил свое попадание в топ «нежелательных артистов» на новогодних шоу.