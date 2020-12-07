Какие массовые последствия коронавируса ждут переболевших? — Мнение врача
Владимир Болибок полагает, что большинство пациентов после выздоровления столкнется с одной проблемой.
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После перенесенной коронавирусной инфекции у большинства пациентов возникают проблемы с артериальным давлением. О таком наиболее массовом последствии COVID-19 рассказал врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок.
«Это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму», — цитирует его слова Лента.ру.
Причиной такого последствия коронавируса стало поражение сосудистой системы у перенесших инфекцию больных. У них начинает воспаляться внутренняя оболочка сосудов, развивает васкулиты. В итоге даже после воспаления часть клеток остается пораженной.
В долгосрочной перспективе это может окончательно ослабить сосуды и привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Пока непонятно, сохранятся эти последствия навсегда или пройдут со временем. Сейчас нет и возможности предсказать, какой орган подвергнется атаке коронавируса. Пациенты могут перенести заболевание без симптомов и проблем, а могут и серьезно пострадать.
Ранее 5-tv.ru писал об опасных последствиях коронавируса для мужчин.
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