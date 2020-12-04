Таролог Марианна Абравитова рассказала, что карты говорят о будущем новой ведущей передачи «ДНК» на телеканале НТВ, которая заменит погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового. Выбор продюсеров пал на 37-летнюю актрису театра и кино Анну Казючиц, которая ранее принимала участие в съемках в качестве эксперта.

«Это очень хороший выбор, потому что эта актриса придется по сердцу телезрителям. Но карты таро говорят, что через какой-то период времени, достаточно небольшой, к ней все-таки присоединится либо соведущий, либо даже, возможно, соведущая», — уверена Абравитова.

По мнению таролога, в первую очередь это будет связано с занятостью артистки в других проектах, ведь у нее очень насыщенная событиями жизнь. Кроме того, руководство канала увидит необходимость разнообразить эфир еще одним мнением и свежим лицом.

«Это решение, в общем-то, таро одобряют. Действительно, это тоже буде достаточно гармонично, и человек, который подберется ей в пару, будет идеальным партнером», — говорит Марианна.

Instagram @koltovoy

Но при таких радужных прогнозах едва ли актриса будет ведущей этой передачи много лет, считает таролог. На этот вопрос карты не могут ответить точно, так как вероятность долгой службы Казючиц на канале зависит от многих факторов. Скорее всего, это будет лишь одним из этапов ее карьеры.

«Но все же это будет достаточно приличное количество времени, чтобы полюбиться зрителю. Вообще проект „ДНК“ разбит на такие отрезки, и смена ведущих периодически будет происходить. Не знаю, повезло „ДНК“ в этом моменте или нет, я про смену ведущих, но, во всяком случае, трагической судьбы Колтового никто из ведущих больше не повторит. Трагически уходить из жизни эти люди не будут», — заключила Абравитова.

Авиакатастрофа, в которой погиб журналист Александр Колтовой и его спутница Наталья Климова, произошла 7 ноября. Легкомоторный самолет телеведущего направлялся из подмосковного аэродрома «Мячково» в сторону Рыбинска. Вскоре после взлета судно накренилось в воздухе и рухнуло на землю. Мощное пламя, охватившее борт после крушения, не оставило шансов пилоту и пассажиру на спасение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще известно об актрисе Анне Казючиц.