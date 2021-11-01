Врачи объяснили, почему не стоит надевать медицинскую маску на морозе

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Светлана Александрова
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Средство защиты от коронавируса следует надевать только там, где много людей, напоминают медики.

Врачи объяснили, почему не стоит надевать медицинскую маску на морозе

Фото: Depositphotos / esthermm

Тема:
Эпидемия коронавируса

Медицинская маска на улице в мороз не только не только бесполезна как средство защиты от коронавируса, но и может нанести вред здоровью. Об этом рассказала в интервью РИА Новости врач-инфекционист московского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения Елена Белова.

По ее словам, маска нужна для защиты в местах большого скопления людей, а не как согревающий элемент, на безлюдной улице ее следует снимать.

«Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего инструктажа по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить», — сказала Белова.

Носить маску на улице, по словам медика, стоит только там, где много людей — например, на автобусной остановке. В других обстоятельствах она не нужна. Более того, охлаждаясь на морозе, средство индивидуальной защиты может спровоцировать простуду.

С Еленой Беловой согласен и врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Он отметил, что на улице следует соблюдать социальную дистанцию, а носить маску не требуется.

«На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких», — пояснил врач.

Он подчеркнул, что для согревания дыхательных путей маска не годится, для этого лучше всего использовать теплый шарф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое эффект «маскне» и как защитить кожу от воспаления, вызываемого ношением защитной маски.

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