Единственный сын Валентина Гафта не может попасть на похороны отца

Внебрачный сын Валентина Гафта Вадим Никитин, который живет в Бразилии, не сможет приехать на похороны отца, с которым не виделся много лет. О трагедии он узнал от своей матери. Об этом 49-летний режиссер рассказал тележурналисту Андрею Малахову.

«Из-за пандемии я не могу попрощаться с моим отцом. Если бы смог, прилетел бы в Москву», — приводит слова Никитина интернет-портал «Дни.ру».

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет от последствий инсульта, после которого так и не смог восстановиться. Он умер на руках у своей третьей жены — известной актрисы Ольги Остроумовой.

Вадим Никитин — единственный сын легендарного артиста. В 2002 году в возрасте 29 лет трагически погибла дочь Гафта от второго брака — Ольга, в смерти которой он винил себя. Несколько лет назад в одном из ток-шоу объявился проживающий в Бразилии внебрачный сын знаменитости. Выяснилось, что много лет назад артист был влюблен в художницу Елену Никитину, но исчез из ее жизни, когда женщина забеременела. Никитина после этого навсегда уехала к сестре в Бразилию. Незадолго до смерти Гафта Ольга Остроумова рассказала в одном из интервью, что артист серьезно помогал деньгами своему внебрачному сыну и Вадим рассчитывает на наследство.

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