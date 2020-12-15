«Свято место пусто не бывает»: Фокин и Бортко о возможном закрытии «Современника»
Известные режиссеры прокомментировали заявление Иосифа Райхельгауза о прекращении деятельности легендарного театра после смерти Валентина Гафта.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем ; 5-tv.ru
Сегодняшний «Современник» должен стать другим, а не перестать существовать вовсе. Именно так следует понимать слова худрука «Школы современной пьесы» Иосифа Райхельгауза о закрытии театра после смерти последнего гения «старой закалки» Валентина Гафта, считает кинорежиссер Владимир Фокин. Свое мнение он озвучил в беседе с 5-tv.ru.
«Сегодня театр совершенно должен быть другим. Естественно, время-то меняется. Поэтому я это так понял, а не то, что театра „Современник“ вообще больше не будет. Другое дело, каким он будет <…> Как сделать сегодняшний „Современник“ — в этом проблема, в этом вопрос», – высказался Фокин.
Режиссер Владимир Бортко в свою очередь тоже намекнул, что у театра есть будущее, поскольку с уходом одних артистов приходят другие.
«Свято место пусто не бывает. Мы очень жалеем, что ушли замечательные актеры, которые, собственно, делали „Современник“. Но когда-то ушли из МХАТа замечательные люди, а потом были, в общем, тоже неплохие. Я думаю, все будет нормально, все будет хорошо. Другое дело, конечно же, что каждый человек неповторим, и их будет не хватать. Но это не значит, что не будет других, столь же неповторимых», – заметил Бортко.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз признался, что не видит смысла в существовании «храма искусств без гениев XX века». По его словам, со смертью Гафта «Современник» окончательно закрылся.
- 15 дек
- «Не всегда приятный человек»: Ахеджакова по году не разговаривала с Гафтом
- 15 дек
- «Живых все меньше в телефонной книжке» — Москва простилась в Валентином Гафтом
- 15 дек
- Лепс пристыдил коллег по цеху, не пришедших проводить Гафта
- 15 дек
- Эксклюзивное видео с похорон Валентина Гафта на Троекуровском кладбище
- 15 дек
- Знакомство дважды и свадьба в больнице: история любви Гафта и Остроумовой
- 15 дек
- «Теплый, профессиональный, родственный»: Рапопорт о самой первой встрече с Гафтом
- 15 дек
- Гроб с телом актера Валентина Гафта под аплодисменты вынесли из «Современника»
- 15 дек
- «Большой мыслитель и поэт»: Розенбаум об ушедшем из жизни Гафте
- 15 дек
- В «Современнике» проходит церемония прощания с Валентином Гафтом — видео
- 15 дек
- Театр «Современник» закроют навсегда после смерти Гафта
Читайте также
86%
0.52 89.18
0.60
Нашли ошибку?