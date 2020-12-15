«Свято место пусто не бывает»: Фокин и Бортко о возможном закрытии «Современника»

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Алексей Хитров
Эксклюзив 3 414

Известные режиссеры прокомментировали заявление Иосифа Райхельгауза о прекращении деятельности легендарного театра после смерти Валентина Гафта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем ; 5-tv.ru

Тема:
Умер Валентин Гафт

Сегодняшний «Современник» должен стать другим, а не перестать существовать вовсе. Именно так следует понимать слова худрука «Школы современной пьесы» Иосифа Райхельгауза о закрытии театра после смерти последнего гения «старой закалки» Валентина Гафта, считает кинорежиссер Владимир Фокин. Свое мнение он озвучил в беседе с 5-tv.ru.

«Сегодня театр совершенно должен быть другим. Естественно, время-то меняется. Поэтому я это так понял, а не то, что театра „Современник“ вообще больше не будет. Другое дело, каким он будет <…> Как сделать сегодняшний „Современник“ — в этом проблема, в этом вопрос», – высказался Фокин.

Режиссер Владимир Бортко в свою очередь тоже намекнул, что у театра есть будущее, поскольку с уходом одних артистов приходят другие.

«Свято место пусто не бывает. Мы очень жалеем, что ушли замечательные актеры, которые, собственно, делали „Современник“. Но когда-то ушли из МХАТа замечательные люди, а потом были, в общем, тоже неплохие. Я думаю, все будет нормально, все будет хорошо. Другое дело, конечно же, что каждый человек неповторим, и их будет не хватать. Но это не значит, что не будет других, столь же неповторимых», – заметил Бортко.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз признался, что не видит смысла в существовании «храма искусств без гениев XX века». По его словам, со смертью Гафта «Современник» окончательно закрылся.

Тема:
Умер Валентин Гафт
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