Театр «Современник» закроют навсегда после смерти Гафта

Сменой эпох объяснил свое решение закрыть театр «Современник» худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. По его словам, продолжение традиций бессмысленно, после того, как ушел из жизни последний гений «старой закалки» — актер, писатель и поэт Валентин Гафт, передают «Дни.ру».

Печальную новость публике Райхельгауз сообщил посредством соцсетей. В своем обращении он с сожалением констатировал, что беды в театр пришли с наступлением XXI века.

«Сегодня утром окончательно закрылся „Современник“. Легендарный, исторический, великий, прекрасный. <…> Длинный ряд создавших его людей, близких по возрасту, по учебе, по духу, начал уходить ровно с наступлением XXI столетия: Ефремов, Евстигнеев, Кваша, Лаврова, Иванова, Толмачева, Табаков, Волчек… И вот — Гафт. Все», — высказался худрук.

Вспоминая о Валентине Иосифовиче, Райхельгауз отметил, что тот не был человеком покладистого характера. Однако это в нем и ценили окружающие.

«Гафт говорил и писал то, что думал и чувствовал. Ни под кого не подстраивался, всегда был искренним», — рассказал Иосиф.

Последний раз войти в «Современник» публика сможет лишь для прощания с выдающимся деятелем искусства 15 декабря. Известно, что после церемонии Валентина Гафта захоронят рядом с коллегами — Александром Лазаревым и Владиславом Галкиным на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной смерти актера и поэта Валентина Гафта стали последствия перенесенного инсульта. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет 12 декабря.