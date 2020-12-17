Смерть шла за ним по пятам: как жил и умер мэр Харькова Геннадий Кернес
Непотопляемый украинский политик, которого не взяла пуля наемного убийцы, стал жертвой коронавируса.
Фото: ТАСС / Чергинский Константин
Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался на 62-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике Charite. Об этом в своем Telegram-канале написал его друг бизнесмен Павел Фукс.
Кернес — единственный крупный украинский политик, начавший карьеру при Януковиче и сумевший удержаться во власти при Порошенко и Зеленском. В политику он пришел в конце 1990-х, став депутатом харьковского горсовета. До этого Кернес был известен как бизнесмен с сомнительной репутацией, успевший на заре своей предпринимательской деятельности отсидеть срок за мошенничество.
В 2010 году Геннадий Кернес впервые победил на выборах харьковского городского головы, набрав 30% голосов избирателей. Случившийся через четыре года Евромайдан, он не поддержал, за что приобрел на Украине репутацию пророссийского политика.
В марте 2014 года Кернес заявил о политическом преследовании и угрозах в свой адрес, в которых косвенно обвинил Арсена Авакова — на тот момент министра внутренних дел Украины. А 28 апреля на Кернеса было совершено покушение: он получил тяжелое огнестрельное ранение, в результате которого были пробиты легкое и печень. Пройдя курс лечения в Израиле, Геннадий Кернес оправился от ранения и вернулся к исполнению обязанностей мэра Харькова, хотя передвигался в то время в инвалидной коляске.
Осенью 2015 года Кернес был переизбран городским головой Харькова, набрав более 65% голосов горожан, и став первым градоначальником в истории города, занявшим этот пост повторно.
Очередная смена украинской власти не повлияла на прочные позиции Кернеса в родном городе: в 2020 году он в третий раз был выбран мэром Харькова с результатом 60,3% голосов избирателей. Причем выборы проходили в октябре, когда уже было известно о том, что Кернес болен COVID-19 и находится на лечении.
Отсутствие в Геннадия Кернеса в Харькове на момент выборов даже породило слухи о его смерти.
Умер переживший покушения и Майдан мэр Харькова Геннадий Кернес
Как сообщал 5-tv.ru, его близким и сотрудникам харьковского горсовета пришлось даже официально опровергать информацию о том, что Кернеса нет в живых. Павел Фукс сказал тогда, что за слухами стоят «очередные враги Харькова и независимой Украины». Несмотря ни на что 9 декабря Геннадий Кернес был признан городским головой Харькова без принятия присяги.
О том, что у Геннадия Кернесе диагностировали двустороннее воспаление легких и коронавирус, было объявлено 15 сентября. Через два дня харьковского мэра привезли в тяжелом состоянии в клинику Charite.
11 декабря в горсовете Харькова подтвердили информацию о том, что у Кернеса отказали почки и его положили на гемодиализ, а в ночь на 17 декабря он скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19.
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