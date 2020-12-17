Международная реакция на ежегодную пресс-конференцию Путина
Традиционная большая пресс-конференция президента России прошла в онлайн-режиме.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Президент России Владимир Путин выступил на ежегодной пресс-конференции. Зарубежные СМИ незамедлительно отреагировали на заявления, которые сделал российский лидер. Особое внимание международных изданий вызвали вопросы, связанные с новой коронавирусной инфекцией.
Так, американское издание The Washington Post обратило внимание на слова Путина о том, что Россия сдержала пандемию лучше, чем большинство стран.
Британское агентство Reuters заинтересовало заявление Владимира Путина, касающееся избранного президента США Джо Байдена и российско-американских отношений.
Журналисты испанского агентства Minuto процитировали Путина, подтвердившего, что российская вакцина «безопасна и эффективна», и его объяснения о том, почему не воспользовался прививкой.
Норвежский телеканал NRK также рассказал, почему российский лидер до сих не сделал прививку от коронавируса. По словам журналистов этого СМИ, Путин ждет рекомендации врачей и пройдет вакцинацию, как только такая рекомендация будет получена.
Турецкую прессу интересовали только слова Путина об Эрдогане. Президент РФ отметил, что не делит зарубежных лидеров по принципу «комфортных и сложных», но все же дал характеристику председателю КНР и президенту Турции.
А эмиратское издание «Эмират аль-яум» высоко оценило реакцию российского лидера на негативные новости о его жизни. Журналисты цитировали слова Путина о том, что он всегда делал то, что считает необходимым, и не стремился при этом хорошо выглядеть.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о достаточном количестве пресной воды в Крыму.
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