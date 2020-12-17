Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока — 2»
По словам президента России, газопровод — выигрышная вещь для экономики Европы и Германии.
Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил о скором завершении строительства «Северного потока — 2». Глава государства подчеркнул, что российский газопровод является выигрышным для экономики Европы в целом и, в частности, для Германии.
«Осталось там 160 км, если считать в однониточном исполнении, на обе нитки — 165 (километров — Прим.ред.) что ли. Все, он практически завершен. Я думаю, что мы работу закончим», — сказал Владимир Путин.
Российский лидер, помимо прочего, выразил надежду, что администрация избранного президента США Джо Байдена с уважением отнесется к интересам европейских потребителей и партнеров.
«Надеюсь, что новая администрация (Соединенных Штатов — Прим.ред.) отнесется с уважением к своим партнерам, союзникам с уважением и не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на международных рынках», — заключил Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса.
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