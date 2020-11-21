Самолет, на котором разбился Колтовой, оказался самодельным

Легкомоторный самолет, в результате крушения которого погиб телеведущий Александр Колтовой и его спутница Наталья Климова, оказался самодельным. В ходе расследования по данному делу выяснилось, что Piper Sport был собран не на заводе, а неизвестными умельцами из оригинальных для данного типа летательного аппарата деталей.

Как отмечают следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте, воздушное судно было зарегистрировано 19 февраля 2020 года на некого Аркадия Грачева. Уточняется, что это товарищ Колтового, проходивший одновременно с ним практику пилотирования. Однако сертификат летной годности мужчина получал совсем в другом месте — в Приволжском межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта Росавиации.

В последнем документе указано, что выдан он был 30 апреля 2020 года, а срок его действия истекает ровно через год. В нем же была пометка, что тот самый Piper Sport RA 1381G был собран самостоятельно девять лет назад.

«Дело в том, что нигде в правилах специально не оговаривается, что самолет нельзя собирать самостоятельно. Реестр для всех самолетов единый — и для коммерческой авиации и для частной. Но никому же в голову не придет собирать Боинг-737 или А-321, поэтому прямого запрета нет. И причин для отказа в выдаче сертификата летной годности тоже нет», — прокомментировал новость источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Однако ужасает и другое. Стало известно, что на момент регистрации воздушного судна количество налетанных им часов было 411, что катастрофически мало для летательного аппарата. Говоря иначе, до Александра Колтового Piper Sport почти не использовали.

5-tv.ru

На сегодня известно, что двигатель самолета телеведущего Rotax 914 UL-2 был изготовлен на заводе-производителе BRP-Powertrain GmbH & Co в 2007 году. Как отмечает источник агентства, эта компания зарекомендовала себя как надежного поставщика авиационных деталей.

Если исходить из базовых характеристик двигателя, то срок его безопасной эксплуатации — шесть тысяч часов полетов, из которых по факту было лишь 449. Это всего на 38 часов больше, чем использовался сам Piper Sport. До плановых ремонтных работ двигателю нужно было наработать около двух тысяч часов. Если же его эксплуатировали не так активно, то ближайший «техосмотр» должен был состояться через два года. Следовательно, запас прочности у детали был огромен.

По факту крушения самолета 7 ноября, на борту которого находились телеведущий Александр Колтовой и его знакомая Наталья Климова, назначен ряд экспертиз. Среди одной из версий авиакатастрофы рассматривался как раз отказ работы двигателя. Однако в связи с вновь поступившей информацией вероятность этого стала намного ниже. Предварительно, причина может крыться в неисправности самих коммуникаций летального аппарата. Не исключено, в частности, короткое замыкание.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отец Александра Колтового отреагировал на слухи о романе телеведущего с Натальей Климовой, погибшей вместе с ним в авиакатастрофе 7 ноября.