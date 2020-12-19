Гирлянда вспыхнула на церемонии открытия главной елки в Киеве. Как сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, ЧП произошло 19 декабря на Софийской площади во время зажжения праздничных огней. В этот момент за происходящим наблюдал мэр столицы Незалежной Виталий Кличко.

На видео, снятом очевидцами и опубликованном в сети, видно, как из шара вырывается пламя с черным дымом.

По данным украинских СМИ, в момент происшествия собравшихся на Софийской площади, как мог, успокаивал ведущий мероприятия. Пожар был оперативно потушен огнетушителями из ближайшего торгового киоска.

В ведомстве отметили, что возгорание произошло из-за запуска пиротехники. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржец неосторожно прикурил и едва не сжег весь подъезд.