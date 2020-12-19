Гирлянда вспыхнула на церемонии открытия главной елки в Киеве — видео
ЧП произошло 19 декабря на Софийской площади.
Фото, видео: ТАСС / Марченко Анна; Twitter @SergUA63
Гирлянда вспыхнула на церемонии открытия главной елки в Киеве. Как сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, ЧП произошло 19 декабря на Софийской площади во время зажжения праздничных огней. В этот момент за происходящим наблюдал мэр столицы Незалежной Виталий Кличко.
На видео, снятом очевидцами и опубликованном в сети, видно, как из шара вырывается пламя с черным дымом.
По данным украинских СМИ, в момент происшествия собравшихся на Софийской площади, как мог, успокаивал ведущий мероприятия. Пожар был оперативно потушен огнетушителями из ближайшего торгового киоска.
В ведомстве отметили, что возгорание произошло из-за запуска пиротехники. Пострадавших в результате инцидента нет.
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