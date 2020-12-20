«Впал в ступор народ»: Шнуров матом оправдался за неудачные вопросы Путину

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Виктория Андреева
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Генпродюсер RTVI нарушил свое обещание не писать стихи, чтобы ответить на массовую критику в свой адрес.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; Instagram @shnurovs

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина

В прошлом эпатажный музыкант, а ныне политик и руководитель медиа Сергей Шнуров оправдался за неудачные вопросы президенту РФ Владимиру Путину.

Всего три дня прошло с момента большой ежегодной пресс-конференции главы государства, но хейтеры уже успели изрядно поднадоесть эпатажному генпродюсеру RTVi. На смех некогда любимца публики подняли за просьбу к российскому лидеру дать рекомендацию, как прожить без мата. Судя по реакции Сергея, ценным советом он не воспользовался.

«Слава, как *** у меня не померкла,

Баламучу, до кучи, говна водоем.

Алкоголик, тупой и пустой, как ведерко,

Я по-прежнему шатко стою на своем.

Не собьет меня ветер с маршрута моева:

Нет покоя коллегам, впал в ступор народ.

Я *** вопросом, всем сделал ***!

Кто теперь самый главный моральный урод?» — выпалил Шнуров в своем Instagram.

Далее следует огромная тирада с признанием, как нелегко живется новоиспеченному продюсеру RTVi. Но тут же он признает, что с ролью «плохиша» давно смирился и ни за что от нее не откажется.

«Быть ***, поверьте, мне тут не впервой.

Путь мой, как *** пусть тернист, но нетруден.

Неужели последний теперь я? Да, ну?

Я возглавил движенье

»*** Люди»,

Но пока состою в нем один на страну», — заключил Сергей Шнуров. (Орфография и пунктуация авторы сохранены — Прим. ред.).

Instagram @shnurovs

Несмотря на столь яркий ответ хейтерам, даже преданные поклонники основателя группы «Ленинград» отреагировали на его стихи крайне скептически. Пользователи советовали Сергею вернуться на сцену либо вовсе уйти «на покой».

«Дружок, ты чего-то немного сдаешь… Наверное, пора на пенсию»,

«Черти что. Я в шоке. Верните адекватного Шнура!»

«Стихи? Реально? Таких слов не существует в русском языке»,

«Серега, ты че творишь? У меня просто нет слов. Промолчал бы уж», — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал «полную версию» вопроса Шнурова Путину Гарика Харамова.

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