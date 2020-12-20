«Эксклюзив!» — Харламов показал свою, полную версию вопроса Шнурова Путину
Гарик Харламов опубликовал видео, на котором Сергей Шнуров задает свой вопрос про русский мат так, как это было на самом деле. По мнению юмориста, разумеется.
Фото: ТАСС / MAXIM SHIPENKOV
Юморист Гарик Харламов насмешил своих подписчиков в Instagram, показав свою «исправленную» версию вопроса Сергея Шнурова про русский мат на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Судя по видео, которое он опубликовал в микроблоге, большинство телезрителей увидели еще вполне цензурный вариант.
«Эксклюзив!!! Полная версия вопроса Шнура!» — пояснил Харламов.
В ролике после каждой фразы Шнурова слышен типичный звуковой сигнал, которым обычно прикрывают мат и оскорбления при монтаже телепередач и сюжетов. Безусловно, вопрос про крепкое словцо русского человека, которому живется тяжело, в такой обработке звучит максимально колоритно. Фолловерам понравилось.
«Ах-ха-ха, так намного лучше!»
«Да уж. Какой задающий, такой и вопрос»;
«Неужели не было больше никаких вопросов? Ты самому Путину возможность имел задать вопрос»;
«Ну что за позор, человеку посчастливилось получить историческое обращение к президенту России, и надо было задать такой тупой вопрос!»
«А у Дудя обещал другой вопрос задать», — пишут комментаторы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Многих подписчиков смутил выбор вопроса лидера группы «Ленинград» и генерального продюсера телеканала RTVi. Поклонники сочли, что есть более насущные и важные темы, которых президент не коснулся, отвечая Шнурову. К слову, в интервью с Юрием Дудем, Сергей действительно заявлял, что, если встретит Владимира Путина, скажет ему: «Хватит». А в итоге спросил про мат.
За это Шнурова раскритиковала не только публика, но и некоторые знаменитости. Так, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин был возмущен поведением звезды и писал об этом в социальных сетях, а бывшая коллега Шнурова по «Ленинграду» Алиса Вокс вовсе заявила, что разочарована в экс-соратнике.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сам Шнуров объяснил выбор вопросов для пресс-конференции президента РФ.
- 20 дек
- Почти пять часов и 68 вопросов: главные итоги большой пресс-конференции Путина
- 20 дек
- «Почему вы считаете, что мы придурки?» — Путин высказался о претензиях Запада к РФ
- 19 дек
- «От него ничего не осталось»: Алиса Вокс разочарована вопросами Шнурова Путину
- 19 дек
- Сбежавшего журналиста ВВС британцы призвали извиниться перед Путиным
- 18 дек
- «Я решил зайти с козырей» — Шнуров объяснил свой вопрос Путину
- 18 дек
- «Он такой же журналист, как я балерина»: Разин о вопросе Шнурова Путину
- 18 дек
- ТОП-10: самые яркие цитаты Путина с пресс-конференции 2020 года — видео
- 18 дек
- Как получить новогодние выплаты на детей, рассказали в Пенсионном фонде
- 18 дек
- Путин: Вакцинирование от коронавируса в России может быть только добровольным
- 18 дек
- Как в мире отреагировали на ежегодную пресс-конференцию Путина?
Читайте также
100%
0.34 89.83
0.54
Нашли ошибку?