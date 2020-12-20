Юморист Гарик Харламов насмешил своих подписчиков в Instagram, показав свою «исправленную» версию вопроса Сергея Шнурова про русский мат на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Судя по видео, которое он опубликовал в микроблоге, большинство телезрителей увидели еще вполне цензурный вариант.

«Эксклюзив!!! Полная версия вопроса Шнура!» — пояснил Харламов.

В ролике после каждой фразы Шнурова слышен типичный звуковой сигнал, которым обычно прикрывают мат и оскорбления при монтаже телепередач и сюжетов. Безусловно, вопрос про крепкое словцо русского человека, которому живется тяжело, в такой обработке звучит максимально колоритно. Фолловерам понравилось.

«Ах-ха-ха, так намного лучше!»

«Да уж. Какой задающий, такой и вопрос»;

«Неужели не было больше никаких вопросов? Ты самому Путину возможность имел задать вопрос»;

«Ну что за позор, человеку посчастливилось получить историческое обращение к президенту России, и надо было задать такой тупой вопрос!»

«А у Дудя обещал другой вопрос задать», — пишут комментаторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

Многих подписчиков смутил выбор вопроса лидера группы «Ленинград» и генерального продюсера телеканала RTVi. Поклонники сочли, что есть более насущные и важные темы, которых президент не коснулся, отвечая Шнурову. К слову, в интервью с Юрием Дудем, Сергей действительно заявлял, что, если встретит Владимира Путина, скажет ему: «Хватит». А в итоге спросил про мат.

За это Шнурова раскритиковала не только публика, но и некоторые знаменитости. Так, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин был возмущен поведением звезды и писал об этом в социальных сетях, а бывшая коллега Шнурова по «Ленинграду» Алиса Вокс вовсе заявила, что разочарована в экс-соратнике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сам Шнуров объяснил выбор вопросов для пресс-конференции президента РФ.