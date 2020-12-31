Порошенко развязал «драку под ковром», заявив об операции против россиян

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 092

Политолог Дмитрий Солонников считает, что нестабильная ситуация в Незалежной привела к необходимости ярких заявлений политиков. Чем не преминул воспользоваться экс-президент.

Фото, видео: www.globallookpress / Petro Poroshenko; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Бывший президент Украины Петр Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии. Директор института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в беседе с 5-tv.ru рассказал, с какой целью Порошенко делает такие заявления.

Эксперт отметил, что выступление нынешних украинских властей — это либо попытка напомнить о себе, либо попытка обезопасить себя от большого количества внутренних разборок, возможных уголовных дел и преследований.

«Или возможность выстроить новую конфигурацию для того, чтобы начать новую борьбу за власть, которая, кажется ряду украинских политиков, вот-вот может снова оказаться конкурентной. Так что это ни в коем случае не констатация какого-то реального факта. Это суета вокруг дивана или схватка под ковром», — сказал политолог.

Дмитрий Солонников напомнил, что сейчас на Украине очень нестабильная ситуация. Она и привела политиков к необходимости ярких заявлений, попыткам активных действий и формированию «нового лица» для себя и для своих сторонников.

«Порошенко пытается показать, что он активный деятель нынешних политических процессов и атака на него — это атака на активную позицию Украины. Если будет атака на него, значит это Москва мстит ему за его акции. За его проекты. Попытка таким образом как-то подстелить соломку, сделать себе подушку безопасности», — подытожил Солонников.

Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что это он еще в 2018 году устроил спецоперацию, в ходе которой в Белоруссии в 2020 году задержали 33 ни в чем не виновных россиян.

Ранее 5-tv.ru писал, что Порошенко предложил Зеленскому «встать на колени» перед Путиным. Так бывший украинский лидер нашел неожиданное решение военного конфликта на территории Донбасса.

Тема:
Украинский кризис
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