Киев предложил Москве покинуть Донбасс по «золотому мосту»

Россия получила предложение уйти из Донбасса по «золотому мосту». Об этом рассказал советник по информационной политике делегации Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) — Алексей Арестович — 12 января в беседе с Politeka.

По словам Арестовича, его страна подготовила для РФ действительно хорошие варианты решения проблемы. Но российская сторона на такое не согласится.

«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход, — заявил Арестович. — Причем не просто уход, а уход с сохранением лица, снятием санкций за Донбасс — это блестящий выход для них. Но они на это не идут».

По мнению политика, Россия не хочет мира в вопросах самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Не собирается она и выходить из переговоров, пишут «Известия».

Новое заявление Арестовича прозвучало мягко на фоне его слов от 5 января. Тогда он объявил, что России грозит «второй Афганистан» со стороны украинских сил в случае военного конфликта между странами. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет в ответ на это назвал Арестовича неадекватным.

Вооруженный конфликт на востоке Украины идет с апреля 2014 года. Военная операция началась после того, как самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики заявили о своей независимости от Киева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль считает нецелесообразными рассуждения о признании ДНР и ЛНР.