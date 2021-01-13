Слила кровь: шокирующие результаты экспертизы тела расчлененного рэпера Картрайта

Стали известны результаты экспертизы останков расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко — Прим. ред.).

Как сообщил 5-tv.ru адвокат матери покойного музыканта Антон Кобит, специалисты пришли к выводу, что артист был обездвижен с помощью инъекции при жизни. После этого ему спустили кровь. В останках рэпера кровь и моча обнаружены не были. Далее из тела изъяли восемь внутренних органов, а после распилили его на 15 частей.

«При судебно-медицинской экспертизе трупа Юшко были установлены следующие посмертные повреждения, обнаружено 15 фрагментов трупа. Прижизненные повреждения — точечная рана с подкожным кровоизлиянием правой ладони. Повреждения, ссадины и кровоизлияния в подбородочной области», — говорится в документе.

Специалисты установили, что инъекция была произведена где-то за полтора часа до смерти рэпера. У Картрайта по результатам экспертизы был критически низкий уровень глюкозы, который указывает на то, что была гипогликемическая кома.

«Ввиду расчленения трупа на 15 частей отсутствуют — желудок, поджелудочная, пищевод, желчный пузырь, кишечника, мочевого пузыря, надпочечников, предстательной железы, полное отсутствие крови, мочи ликвора. Установлено посмертное воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли», — указано в экспертизе.

Кроме того, данные экспертизы опровергли версию подозреваемой в убийстве мужа Марины Кохал, что причиной смерти была передозировка наркотиками. Адвокат уверен, что она скрывает истинную причину смерти музыканта. Кобит подчеркивает, что патологических состояний, которые могли бы привести к кончине, у Картрайта не было, что также доказано специалистами. Установлено также, что он умер не естественной смертью.

Правозащитник отметил, что работа по окончательному установлению причин гибели Александра Юшко пока продолжается и является очень сложным процессом, потому что «убийство совершено в условиях неочевидности».

Расчлененное тело Энди Картрайта было обнаружено 29 июля в квартире на Невском проспекте в Петербурге, где он проживал с женой и сыном. Супруга музыканта, Марина Кохал заявила, что тот умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его и спрятала останки в доме, чтобы не обнародовать бесславную кончину артиста. О преступлении в полицию сообщила адвокат, к которому Марина пришла за помощью в вопросе избавления от частей тела мужа. 31 июля 2020 года 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о продлении меры пресечения вдове Энди Картрайта.