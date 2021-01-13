«Не хватает восьми органов»: адвокат раскрыл детали экспертизы тела Картрайта

Результаты судебно-медицинской экспертизы тела расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) полностью разрушают версию защиты его вдовы Марины Кохал, обвиняемой в убийстве супруга. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат родственников музыканта Антон Кобит.

«Сейчас установлено то, что он умер не от передозировки наркотиков. Эта версия Кохал о смерти от передозировки наркотиков экспертизой опровергнута. То есть мы можем с уверенностью утверждать, что Кохал врет. Установлено, что она придумала эту версию. Глупее версию придумать было сложно и сейчас эта версия разрушена», — сказал Кобит.

Он добавил, что экспертиза также не выявила паталогических состояний у расчлененного Картрайта, которые могли бы стать причиной гибели. Это говорит о том, что его смерть не была естественной — он умер не сам.

«Также обращаю внимание на то, что расчленение было на 15 кусочков. Не хватает восьми внутренних органов — желудка, поджелудочной железы, пищевода, желчного пузыря, кишечника, мочевого пузыря, надпочечников, — от которых Кохал избавилась, я так понимаю, заметая следы преступления, чтобы затруднить установление причины смерти», — предположил адвокат.

По его словам, экспертиза также установила, что Кохал слила у своего мужа всю кровь.

«Нет ни капли крови в частях тела, вообще крови нет. Здесь, конечно, стоит представить, как такое вообще возможно, что нет крови в частях тела, когда у здорового человека, у мужчины, пять-шесть литров крови», — поразился юрист.

По его мнению, этот вывод экспертов легко объяснить — Марина Кохал специально выкачала всю кровь.

«У нее была конкретная цель сделать так, чтобы крови не осталось. Все просто и логично объясняется. Она специально выкачала всю кровь, чтобы затруднить установление причины смерти, поскольку там могли остаться следы отравляющего вещества», — убежден представитель родственников семьи Картрайта.

Он также напомнил о выводах следователей, опубликованных ранее — было установлено, что не более чем за полтора часа до смерти рэперу в правую ладонь была сделана инъекция. Также следствием установлено, что Кохал покупала в аптеке инсулиносодержащий препарат незадолго до смерти ее мужа.

«У нас следственным путем установлено, что она ввела ему этот препарат путем инъекции. Все здесь согласуется. Также экспертизой установлен критически низкий уровень глюкозы — 0,9 микромолли. Данный уровень указывает на гипергликемическую кому. Что согласуется с тем, что ему был введен инсулиносодержащий препарат. Стоит подчеркнуть, что — и ранее мы об этом говорили — Юшко не страдал сахарным диабетом», — подчеркнул Кобит.

В заключение он отметил, что расследование дела продолжается — до сих пор не установлена точная причина смерти. Чтобы получить ответы на вопросы, которых не дала судебно-медицинская экспертиза, сейчас проводится комиссионная экспертиза. В ней задействованы одни из лучших в России токсикологов.

Расчлененное тело Энди Картрайта было обнаружено 29 июля в квартире на Невском проспекте в Петербурге, где он проживал с женой и сыном. Супруга музыканта, Марина Кохал заявила, что тот умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его и спрятала останки в доме, чтобы не обнародовать бесславную кончину артиста. О преступлении в полицию сообщила адвокат, к которому Марина пришла за помощью в вопросе избавления от частей тела мужа. 31 июля 2020 года 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве.

Ранее 5-tv.ru подробно писал о шокирующих результатах экспертизы тела расчлененного рэпера Энди Картрайта. Их обнародовали сегодня, 13 января.