«Жила в тревоге»: Клара Новикова предчувствовала смерть Грачевского

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 028

Юмористка предположила, что с уходом из жизни Грачевского не станет, наверное, и его легендарного «Ералаша».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Заслуженная артистка России, актриса и юмористка Клара Новикова, которая не только сотрудничала, но и дружила с умершим Борисом Грачевским, рассказала, как восприняла известие о смерти режиссера.

Создатель и художественный руководитель знаменитого комедийного сериала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни — не справился с последствиями коронавируса. Но даже после госпитализации с опасным диагнозом он не терял жизнелюбия, верил в лучшее и шутил над своей болезнью. Многие близкие были шокированы известием о смерти Грачевского. Но Новикова призналась, что в последние дни очень беспокоилась о друге, будто предчувствуя трагедию.

«У меня пока никаких слов нет. Не стало человека, не стало друга, а еще режиссера, у которого я снималась в „Ералаше“. Не стало человека, которого я столько лет знаю… Наверно, не станет „Ералаша“, я так думаю. И Катя (Екатерина Белоцерковская, супруга Грачевского — Прим.ред.) с маленьким ребенком… Я жила в тревоге, потому что знала, что все непросто, и он „тяжелый“. У меня сегодня дикая была тревога, дикая…» — рассказала Клара Борисовна.

По словам Новиковой, Бориса Юрьевича отличало особенно позитивное отношение к жизни. Он запомнился артистке с улыбкой на устах, сыплющим шутками и неунывающим. Актриса добавила, что в последнее время потеряла многих близких, талантливых и достойных людей из-за беспощадного коронавируса.

«Ну что, косит она (болезнь — Прим.ред.)… Ушел еще один человек, с которым было так много связано, еще один. Так много… Борька с анекдотами, Борька всегда веселый, я никогда его не видела грустным. Даже когда он был здоров, что бы с ним ни случилось — всегда какие-то анекдоты, байки. И так все складывалось, и человек любимый появился, и маленький этот. Вот сейчас перезваниваются знакомые все. Как сказать, правильно лечили, неправильно ли? Но не выходили», — сожалеет Новикова.

Бориса Грачевского госпитализировали 27 декабря. Через два дня ему стало хуже, и знаменитый пациент был переведен в реанимацию. К Рождеству он уже был подключен к ИВЛ в состоянии медикаментозной комы. 11 января актер Владимир Долинский сообщил, что Борис Юрьевич пришел в себя, и его состояние стабилизировалось. Но спустя три дня Грачевского снова ввели в медикаментозную кому. 14 января около 22 часов он умер.

Четвертому наследнику Грачевского Филиппу нет еще и года. Счастливый отец был горд и преисполнен радости после его появления на свет, щедро делился с поклонниками фотографиями сына в социальных сетях. Борис Юрьевич пророчил наследнику творческую карьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнился стране знаменитый кинорежиссер Борис Грачевский.

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