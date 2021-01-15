«Бесконечно благодарна»: Глюкоза простилась со спасшим ее от наркотиков Грачевским

Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, выразила соболезнования близким умершего Бориса Грачевского, а также поблагодарила его за «счастливый билет» в мир шоу-бизнеса и успешную творческую карьеру.

Режиссер и художественный руководитель тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский не перенес тяжелых последствий коронавирусной инфекции и скончался в больнице 14 января. К тому моменту он второй раз был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за жизнь знаменитого пациента, но, несмотря на его оптимистичный настрой и жажду жизни, не смогли спасти. Без отца остались четверо наследников: младшему сыну Филиппу от молодой жены Екатерины Белоцерковской недавно исполнилось девять месяцев.

«Как же жаль, что смерть приходит так внезапно! Хочу выразить свои соболезнования родным и близким Бориса Юрьевича Грачевского. Он был полон сил, надежд и радости в последнюю нашу встречу! Радовался рождению малыша, имел огромное количество планов и проектов! Я бесконечно благодарна Борису Юрьевичу за все, что он сделал», — написала Глюкоза на своей странице в Instagram, приложив к посту фото с режиссером.

Instagram @glukozamusic

Наталья не раз признавалась, что была трудным ребенком глубоко пьющих родителей и уже с ранних лет знала, что такое наркотики и привод в милицию за нарушение правопорядка. Но шанс, который дал юной Глюкозе Грачевский, она, как и многие другие звезды, не упустила. Теперь Ионова — настоящая звезда, счастливая жена бизнесмена Александра Чистякова и мама двоих детей. Кто знает, какой могла стать жизнь певицы, если бы не первая роль в «Ералаше».

«Он сыграл огромную роль в моей жизни, он первый увидел во мне что-то особенное. Именно благодаря ему и „Ералашу“ начался мой творческий путь! На легендарном „Ералаше“ выросло не одно поколение, дети мечтали сниматься в нем! Истории „Ералаша“ передавались от родителей детям! Несколько лет назад в „Ералаше“ снялась моя старшая дочь Лида. Борис Юрьевич всегда с огромным энтузиазмом верил в то, что он делает. Вечная память ему и его делу! Мы будем очень скучать…», — сказала артистка.

Будучи девочкой, Чистякова-Ионова плохо училась в школе и состояла на учете в милиции. Как пишет ФАН, она заявляла, что перепробовала все наркотики до 12 лет. Недавно знаменитость вновь оказалась под подозрением в употреблении запрещенных веществ. Подобные слухи стали распространяться в сети после публикации видео с дня рождения директора телеканала «Муз-ТВ» Армана Давлетярова. В ролике Глюкоза предстала растрепанной, развязной и напомнила некоторым человека, принявшего «дозу».

Бунтарский дух унаследовала и 14-летняя дочь певицы Лидия. Ее эксперименты с внешностью и исключение из элитной гимназии за нарушение дресс-кода бурно обсуждались публикой. Однако родители Лиды нашли ей новую школу и поддержали девушку, считая, что не стоит удерживать отпрысков от ошибок юности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюкоза думает о «неординарности» дочери.