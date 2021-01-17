Задолжавший миллиард сын Грачевского спас «Ералаш» от закрытия

Телохранитель и друг покойного художественного руководителя тележурнала «Ералаш» Артур Заявлин рассказал, как сын Бориса Грачевского спас проект отца от закрытия. Об этом Заявлин поведал после того, как посетил церемонию прощания с Грачевским — она началась сегодня в 11.00 в Доме кино в Москве.

«В 90-е годы „Ералаш“ мог закончиться, если бы не Максим. Он был очень крупный бизнесмен, хотя и окончил ВГИК, работал на приличной работе и помог в возрождении „Ералаша“, вложил очень хорошие деньги. Если бы не сын его, конечно, „Ералаш“ бы заглох», — вспомнил мужчина.

Однако Максим не всегда был успешным предпринимателем. Незадолго до смерти Борису Юрьевичу пришлось заложить свою недвижимость, чтобы спасти сына от долгов. Грачевский-младший являлся гендиректором нескольких фирм, которые оказались нежизнеспособными. В ходе процедуры банкротства компании были ликвидированы, а бизнесмен остался должен более миллиарда рублей плюс почти 76 миллионов исполнительского сбора.

Художественный руководитель «Ералаша» всеми силами пытался помочь сыну, но даже ежегодная прибыль от тележурнала в 100 миллионов рублей была недостаточной для покрытия долгов. Забота о Максиме не позволила режиссеру достойно обеспечить жену Екатерину Белоцерковскую, которая осталась одна с девятимесячным сыном на руках.

По словам друга Бориса Юрьевича, режиссер был безотказен к просьбам о помощи, даже если это не касалось самых близких и родных. Артур Заявлин рассказал, что никакие беды не заставили бы Грачевского впасть в уныние. Он был неизменно весел, искрометно шутил и подставлял дружеское плечо всем нуждающимся.

«В Москве было только три человека, которые знали все анекдоты: Никулин, он и Ролан Быков, мне кажется… Человек необыкновенной доброты, скромный очень, талантливый… Дочку я даже назвал так же, как и его дочку зовут, Ксения. Она в первых классах училась в школе, у Никитских ворот хорошая испанская школа, и туда приезжал с выступлениями (Грачевский — Прим.ред), я просил его. Ну очень жизнерадостный человек, отзывчивый, никогда никому и ни в чем не отказывал», — вспоминает Заявлин.

Однако, вытащить сына из долговой ямы режиссер не смог. Максим будет обязан кредиторам до тех пор, пока он пройдет процедуру банкротства как физическое лицо, считает юрист Дмитрий Кваша. Но есть и другой выход — перекуп долга.

«Если кредитор поймет, что ничего ему не светит, то проще продать этот долг хотя бы за 2% от номинала и забыть об этой истории… Если кто-то предложит большую сумму, к примеру, родственники перекупят долг за 10%, то почему бы и не уступить, а человеку будет проще договориться с близкими», — цитирует эксперта ФАН.

По словам Кваши, возможен и такой исход: банк просто оставит долг и периодически будет напоминать о нем через приставов.

О диагнозе «папа „Ералаша“» и его жена узнали примерно за две недели до этого. Сначала Грачевский лечился от COVID-19 дома. 27 декабря режиссера госпитализировали с обширным поражением легких. Вскоре он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. После недолгого улучшения состояния Грачевского снова ввели в кому. Борис Юрьевич скончался около 22 часов 14 января на 72-м году жизни. Похороны папы «Ералаша» пройдут на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским.