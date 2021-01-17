В Москве проходит церемония прощания с основателем и художественным руководителем киножурнала «Ералаш». В Доме кино собрались друзья, коллеги и поклонники творчества знаменитости. Прозвучало множество трогательных слов в адрес «папы „Ералаша“». Вдова режиссера Екатерина Белоцерковская во время прощальной речи не удержалась и разрыдалась над гробом мужа.

«Ты гениальнейший человек, и я прошу тебя помнить только об одном всегда: мы все тебя любим, все твои дети тебя любят. И я тоже. Это не конец, мы обязательно встретимся», — произнесла супруга Грачевского.

О диагнозе Борис Грачевский и его жена узнали примерно за две недели до этого. Сначала режиссер лечился от COVID-19 дома, однако 27 декабря его госпитализировали с обширным поражением легких. Вскоре Грачевский был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. После недолгого улучшения состояния 71-летнего режиссера снова ввели в кому. Борис Юрьевич скончался около 22 часов 14 января на 72-м году жизни. Похоронят «папу „Ералаша“» на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским.