Гроб с телом Бориса Грачевского под аплодисменты вынесли из Дома кино — видео
Похоронят художественного руководителя киножурнала «Ералаш» на Троекуровском кладбище.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
Гроб с телом создателя, режиссера и художественного руководителя легендарного детского тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского под аплодисменты вынесли из Дома кино. Он умер на 72-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.
Во время церемонии прощания гроб был установлен на сцене. Коллеги, друзья и родственники, а также поклонники режиссера возлагали к нему цветы и венки. На экране позади демонстрировались фотографии Грачевского в окружении близких. 36-летняя вдова Бориса Юрьевича — Екатерина Белоцерковская, которая осталась одна с девятимесячным сыном, во время прощальной речи не справилась с горем и разрыдалась над телом мужа.
Знаменитого «папы „Ералаша“» не стало поздним вечером 14 января. О диагнозе Борис Грачевский и его супруга узнали двумя неделями ранее. Сначала режиссер лечился от COVID-19 дома, однако 27 декабря его госпитализировали с обширным поражением легких. Даже в больнице Грачевский сохранял оптимистический настрой — активно переписывался с друзьями, выкладывал в соцсети фото с кислородной маской и неизменной улыбкой на устах.
Но вскоре режиссер был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. После недолгого улучшения состояния Грачевского снова ввели в кому, из которой Борис Юрьевич так и не вышел.
Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какими были последние слова, сказанные Грачевским создателю кинофестиваля «Кинотавр» Марку Рудинштейну перед комой.
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