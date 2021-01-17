«Пока, Борь»: экс-супруга Грачевского трогательно простилась с отцом дочери

Телеведущая и бывшая жена Бориса Грачевского, Анна Панасенко, трогательно попрощалась с покойным экс-супругом в сторис на своей странице в Instagram. Так она проводила в последний путь отца своей единственной дочери Василисы.

Узнав о смерти Грачевского, Панасенко разместила в сторис текст о своем состоянии после этих новостей.

«У нас были сложные отношения, но сейчас это кажется таким мелким и пустым… Память автоматически шлет только хорошее. Самое главное, что у нас есть и будет одна и самая главная любовь — Василиса Борисовна», — написала она.

17 января прошла церемония прощания с Борисом Грачевским в московском Доме кино. Затем гроб отвезли на Троекуровское кладбище столицы, где и состоялись похороны.

Отношения между бывшими супругами были напряженными. Многие друзья Грачевского убеждены, что Анна будет до последнего бороться за его наследство ради их общей дочери. Девочке всего восемь лет.

Но в трогательном прощании Панасенко не ни одного дурного слова в адрес почившего экс-супруга.

«Видишь, сколько снега выпало. Это чтобы тебе было теплее. Пока, Борь!», — написала она.

Instagram @anna_grachevskaya

Анна попросила Грачевского присматривать за «Василисой Борисовной» с небес. И сама дала обещание, что все сделает для нее.

«Она, как ты и хотел, очень похожа на тебя, и не только внешне, — добавила Анна. — А еще она, как и ты, самый большой фанат „Ералаша“».

Панасенко заверила покойного, что он сможет гордиться их дочерью в загробном мире.

Анна была второй женой Бориса Грачевского. Они развелись после четырех лет брака в 2014 году. Позже худрук «Ералаша» женился на актрисе Екатерине Белоцерковской — она родила ему сына Филиппа.

Ранее 5-tv.ru писал, какая судьба ждет «Ералаш» после смерти Грачевского.