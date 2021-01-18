Бедрос Киркоров связал смерть Грачевского с пророчеством Ванги
Создатель «Ералаша» умер 14 января от последствий коронавируса. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Moschenkov, Instagram @stassadal
Отец Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров, на прощании с Борисом Грачевским поразил всех, связав смерть режиссера от коронавируса с пророчеством Ванги. Об аналогии, которую привел артист, рассказал своим подписчикам в Instagram один из гостей церемонии, актер Станислав Садальский.
«Лучше всех говорил Бедрос Киркоров — что эта беда унесет еще много жизней, но сама болезнь существовала давно, просто экология была другая. Сегодня вырубаются леса, уничтожается планета. Он напомнил слова своей легендарной землячки Ванги, которая предрекала эту катастрофу. Бедрос был знаком с ней, она часто помогала ему и Филиппу», — написал звезда.
Говоря о смерти создателя «Ералаша», Бедрос вспомнил его исключительные качества: доброту, улыбчивость, искренность.
«Он сказал: «Еще слепая Ванга, когда к ней приводили людей, первое, что говорила: «Береги природу». Так пусть оставшиеся на этой планете берегут ее. Только добро может победить все. Не делать зла, не завидовать, улыбаться. Как Боря, которого я никогда не видел грустным», - процитировал Киркорова Садальский.
Подписчики Садальского согласились, что зерно истины в этих словах есть.
«Светлая память, Бедрос прав»;
«Да, еще многие уйдут и это огорчает… очень жаль…»;
«Очень жаль его молодую жену и сыночка», — написали они в комментариях.
Борис Грачевский умер 14 января от последствий коронавируса. Ему был 71 год. Церемония прощания состоялась 17 января в Доме кино Москве. После гроб с телом худрука «Ералаша» под аплодисменты вынесли из здания и отправили на Троекуровское кладбище. Похороны пришли в узком кругу.
Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Грачевского разрыдалась во время прощания с мужем.
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