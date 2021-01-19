«Процедура несложная»: репродуктолог о рождении малыша после смерти Началовой

Слухи о рождении «тайного» сына ныне покойной певицы Юлии Началовой ходят давно. Последним любимым мужчиной звезды якобы был судья из Нижнего Новгорода Вячеслав Кудря. Молодые не успели сыграть свадьбу, хотели проверить чувства. Но артистка признавалась: она мечтает подарить любимому наследника.

Так и случилось. Правда, после смерти Началовой. Как пишет KP.RU, история эта крайне запутанная, и даже несколько опасная.

В беседе с изданием врач-репродуктолог, пожелавший остаться инкогнито, рассказал, что при жизни артистка заморозила свой биоматериал. Звезда собиралась сделать ЭКО, но не смогла выносить ребенка. Конечно, никто не знал, что случится трагедия. Но отказываться от рождения наследника любимый мужчина скоропостижно скончавшейся Юлии не собирался.

Суррогатная мама, как и полагается, выносила малыша. Вот только неизвестно, стал ли отцом сам Вячеслав или медики подобрали донорскую сперму. По мнению репродуктолога, на здоровье мальчика это, конечно, никак не скажется. Но после его рождения возникает целый ряд трудно разрешимых вопросов.

«Я в курсе этой щепетильной истории, ведь мир репродуктологов очень тесен… Поймите, родить ребенка после смерти мамы — это не настолько сложная для врачей процедура. Проблемы начинаются потом. Есть ведь правовое регулирование: родитель при жизни должен дать согласие…» — объяснил медик.

www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Согласился со специалистом и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе. Он отметил, что бывали случаи, когда малышей рождали и через 20 лет после заморозки биоматериала. Вопрос в том, как официального регистрировать «выращенного» малыша.

Так, если при жизни Началова подписала согласие о передаче прав на использование ее яйцеклеток, то новоиспеченному папе не откажут в оформлении документов на ребенка. Но если нет, придется обращаться в суд, а причастных к делу врачей могут и вовсе отправить за решетку по делу о «торговле детьми».

«Наиболее вероятный, на мой взгляд, вариант таков: при замороженных яйцеклетках инициатива о рождении ребенка исходила от родителей артистки. Не исключено, что она вписала их как лиц, которые могут воспользоваться ее биоматериалом», — заявил Лордкипанидзе.

Если родственники Юлии Началовой действовали в рамках правового поля, то «тайный» сын артистки вполне может претендовать на ее наследство, равно, как и взрослая дочь Вера.

По данным издания Super, в настоящее время Вячеслав Кудря один воспитывает сына покойной артистки. По свидетельствам, мальчик очень похож на маму. Периодически отец разрешает ему видеться с родителями певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Юлии Началовой Оксана Мостовлюк опровергла слухи о рождении сына артистки после ее смерти.