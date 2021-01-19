«Хочет славы»: кто и зачем распускает слухи о «тайном сыне» Началовой

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 4 721

Подруга покойной звезды считает, что все это — пиар-кампания, приуроченная к годовщине смерти Юлии.

Фото, видео: Instagram @julianachalova; ВКонтакте @id3512513; 5-tv.ru

Тема:
Юлия Началова

Близкая подруга покойной певицы Юлии Началовой опровергла слухи о рождении «тайного» наследника звезды после ее смерти. В беседе с 5-tv.ru продюсер Олеся Сазыкина заявила, что ни о каких экспериментах с суррогатными матерями и речи быть не может, а дезинформировал всех последний ухажер звезды — судья Вячеслав Кудря.

По мнению женщины, все это — чистый хайп, который возникает ежегодно с наступлением весны. Сазыкина напомнила: 16 марта — очередная годовщина смерти певицы. Пользуясь моментом, корыстные личности сегодня будут всячески пытаться заработать денег на случившейся в 2019-м трагедии.

В частности, и последний возлюбленный Началовой, который, по мнению Сазыкиной, пытается поправить свое материальное положение, будучи в одиночестве.

«Ребенка никакого нет. Здесь невозможно иметь ребенка от суррогатной матери. Зачем все это? Человек умер. Все. О нем нужно говорить только хорошее, а сейчас опять польется какая-то грязь», — отметила подруга певицы.

Более всего Олесе жаль родителей Юлии Началовой. По мнению продюсера, все эти пиар-кампании просто их убивают. Сазыкина сообщила, что единственный неравнодушный к ним человек — экс-супруг певицы, футболист Евгений Алдонин. Он помогает воспитывать не только дочку Веру, но и регулярно выделяет средства на нормальное существование пенсионеров.

«Все это полный бред. Сейчас будут на этом зарабатываться деньги. А с учетом того, что сейчас про нее (Юлию Началову — Прим.ред.) выходит фильм, который снял Первый канал, все пойдет по кругу. Это как ком. Он (Вячеслав Кудря — Прим.ред.) хочет славы, вот и все», — заключила Сазыкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рождение сына Юлии Началовой после ее смерти подтвердил врач-репродуктолог. Однако отказался от подробных комментариев, называя историю «очень щепетильной».

Тема:
Юлия Началова
19 янв
«Процедура несложная»: репродуктолог о рождении малыша после смерти Началовой
19 янв
Стало известно о сыне Юлии Началовой, рожденном после ее смерти
19 янв
«Я без памяти»: Опубликованы голосовые сообщения Началовой, записанные накануне смерти
11 янв
Экс-супруга Аршавина боится повторить судьбу Началовой из-за страшной болезни
3 янв
Дочь Юлии Началовой побывала на новогодней елке в Москве с новой семьей отца
14 дек
Пиар-директор Юлии Началовой раскрыла тайны своей работы у звезд шоу-бизнеса
3 дек
«Всю красоту впитала»: Дочь Юлии Началовой выросла копией матери
2 дек
Пиар-директор Юлии Началовой рассказала, кто сейчас воспитывает дочь певицы
3 нояб
«У такого учителя запоешь»: отец Началовой преподает вокал внучке Долиной
2 сент
«Мамин взгляд»: дочь Началовой сильно повзрослела — Фото

Читайте также

-5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.72
-0.25 89.21
-0.12
ТОП-5 знаков зодиака, привлекающих к себе деньги

Последние новости

19:33
«Они приросли»: Николаев впервые признался, почему не сбривает усы
19:19
Летчиком не работал: адвокат о подозреваемом в краже с «самолета Судного дня»
19:09
«Не понимаю, почему женщинам надо бороться» — Акиньшина о феминизме
18:54
Скучать не придется: в Петербурге открылся уникальный гольф-клуб «Петергоф»
18:43
Шоу на Невском: фанат Моргенштерна в трусах прокатился на авто в мороз — видео
18:39
Горячие сердцем якутские спасатели «леденеют» на тушении пожара в -50 градусов

Сейчас читают

«Хочет славы»: кто и зачем распускает слухи о «тайном сыне» Началовой
Японист, историк, журналист. Что известно о скончавшемся Игоре Выхухолеве?
Что поможет каждому знаку зодиака разбогатеть в 2021 году?
ТОП-4 знаков зодиака, представителям которых не везет в любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что значит заявление «Газпрома» о «Северном потоке — 2»?
Тигр в Приморье загнал испуганных охотников на дерево — видео
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака