«Хочет славы»: кто и зачем распускает слухи о «тайном сыне» Началовой
Подруга покойной звезды считает, что все это — пиар-кампания, приуроченная к годовщине смерти Юлии.
Фото, видео: Instagram @julianachalova; ВКонтакте @id3512513; 5-tv.ru
Близкая подруга покойной певицы Юлии Началовой опровергла слухи о рождении «тайного» наследника звезды после ее смерти. В беседе с 5-tv.ru продюсер Олеся Сазыкина заявила, что ни о каких экспериментах с суррогатными матерями и речи быть не может, а дезинформировал всех последний ухажер звезды — судья Вячеслав Кудря.
По мнению женщины, все это — чистый хайп, который возникает ежегодно с наступлением весны. Сазыкина напомнила: 16 марта — очередная годовщина смерти певицы. Пользуясь моментом, корыстные личности сегодня будут всячески пытаться заработать денег на случившейся в 2019-м трагедии.
В частности, и последний возлюбленный Началовой, который, по мнению Сазыкиной, пытается поправить свое материальное положение, будучи в одиночестве.
«Ребенка никакого нет. Здесь невозможно иметь ребенка от суррогатной матери. Зачем все это? Человек умер. Все. О нем нужно говорить только хорошее, а сейчас опять польется какая-то грязь», — отметила подруга певицы.
Более всего Олесе жаль родителей Юлии Началовой. По мнению продюсера, все эти пиар-кампании просто их убивают. Сазыкина сообщила, что единственный неравнодушный к ним человек — экс-супруг певицы, футболист Евгений Алдонин. Он помогает воспитывать не только дочку Веру, но и регулярно выделяет средства на нормальное существование пенсионеров.
«Все это полный бред. Сейчас будут на этом зарабатываться деньги. А с учетом того, что сейчас про нее (Юлию Началову — Прим.ред.) выходит фильм, который снял Первый канал, все пойдет по кругу. Это как ком. Он (Вячеслав Кудря — Прим.ред.) хочет славы, вот и все», — заключила Сазыкина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рождение сына Юлии Началовой после ее смерти подтвердил врач-репродуктолог. Однако отказался от подробных комментариев, называя историю «очень щепетильной».
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