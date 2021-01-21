В Роскачестве сообщили о мошенничестве при покупке вакцин онлайн

В России зафиксировали массу фейковых сайтов, на которых мошенники якобы продают вакцину от COVID-19. Об этом сообщили на официальном сайте Роскачества.

Злоумышленники эксплуатируют недоверие некоторых россиян к отечественному продукту и предлагают приобрести зарубежные препараты – например, от компаний Pfizer и Moderna.

В Роскачестве напомнили, что эти вакцины в Россию пока не доставляют. В организации отметили, что даже в случае получения «вакцины» из интернета, покупатель подвергает свое здоровье риску.

«На территории России есть только отечественная вакцина и никакой другой. Все связанные с зарубежными вакцинами предложения являются фейком. Берегите свое здоровье и свой кошелек!» - отметили специалисты Роскачества.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал о простых правилах, которые помогут не стать жертвами мошенников в интернете. Он напомнил, что не стоит поддаваться на провокации и переходить по подозрительным ссылкам в письмах или СМС-сообщениях. Всегда стоит внимательно проверять адреса сайтов, на которых требуют ввести персональные данные или совершить оплату онлайн.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле объяснили нехватку вакцин от COVID-19 для россиян. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, процесс производства компонентов препарата будет отлажен в ближайшее время.